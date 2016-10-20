Меню
Общество
Покажи мне свой буй и я скажу кто ты
Общество
20 октября 00:18

Банкиры рассказали о случаях кражи денег со счетов с помощью Siri

Эксперты предупредили об опасности голосового помощника Siri для банковских счетов. С помощью Siri, который устанавливается на устройствах компании Apple, мошенники могут вывести средства со счета даже при заблокированном экране

Фото: medialeaks.ru

Эксперты предупредили об опасности голосового помощника Siri для банковских счетов. С помощью Siri, который устанавливается на устройствах компании Apple, мошенники могут вывести средства со счета даже при заблокированном экране.

Голосовой помощник может отправлять сообщения с заблокированного экрана и делать переводы, если банк пользователя может проводить их с помощью sms-сообщений по номеру телефона, сообщил РБК сотрудник Сбербанка.

Мошеннику достаточно ввести определенную последовательность команд, чтобы перевести деньги со счета, привязанного к номеру телефона. Сначала нужно попросить голосового помощника отправить сообщение на номер 900 (для мобильного банка Сбербанка), в котором указано слово «перевод», номер телефона получателя и сумму. Поскольку Сбербанк требует подтверждения перевода с помощью ответного sms-сообщения с кодом, что Siri нужно попросить прочитать последнее сообщение и отправить пять цифр кода на номер 900.

В Сбербанке сообщили, что знают о такой схеме хищения средств с банковских счетов, но о конкретных случаях не рассказали. В банке также добавили, что отслеживают все операции клиентов. Подозрительные операции автоматически блокируются.

В Альфа-банке сообщили, что не владеют информацией о случаях мошенничества с помощью Siri, но отметили, что вряд ли они будут носить массовый характер.

Читайте также
Кибермошенники за год украли со счетов россиян почти 350 млн рублей
Проживающих за границей россиян обяжут пожизненно отчитываться о зарубежных счетах
Минфин предложил ослабить контроль за иностранными счетами россиян
Сейчас на главной
Кубок Кремля
Светлана Кузнецова избавилась от конкурентки
В Москве на турнире "ВТБ Кубок Кремля" успешно стартовала его прошлогодняя победительница Светлана Кузнецова. Выйдя в четвертьфинал, она кроме всего прочего стала на шаг ближе к участию в итоговом турнире WTA, который в воскресенье начинается в Сингапуре.
Горячие новости
Театр «Сатирикон» оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем
Константин Райкин пояснил, что театр находится в сложном положении, так как здание закрыто на реконструкцию, которая проходит за счет средств инвесторов, а все бюджетные средства, которые выделяются театру, идут на аренду помещений для спектаклей
Горячие новости
В Екатеринбурге построили первый детский садик с бомбоубежищем
В Екатеринбурге откроется первый детский сад, в котором есть подвал гражданской обороны. Площадь бомбоубежища составляет 57 квадратных метров из 710 «квадратов» общей площади здания
Адвокатура
Фальшивые генералы подмосковной адвокатуры
Для каждого из нас институт адвокатуры имеет особое значение. Адвокат остается последней соломинкой, за которую можно схватиться в стремлении отстоять правду, свою честь, достоинство и жизнь. Увы. Похоже, что этой надежде суждено испариться из нашей жизни с космической скоростью.
Горячие новости
В Барнауле прошла акция против «вульгарных» сериалов на телеканале ТНТ
В Барнауле 18 октября прошла акция протеста против популярных сериалов, которые выходят на телеканале ТНТ. Манифестанты считают, что продукция данного телеканала является примером деятельности по подрыву национальной безопасности России
Горячие новости
Должен? Тогда копай могилу
В городе Ревда Свердловской области должников, которые вовремя не оплатили административные штрафы, отправили облагораживать городское кладбище и копать могилы. По данным УФССП по региону, 21 должник проведет на кладбище 1820 часов обязательных работ
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Мать Алексея Пичугина попросила президента о помиловании
Мать бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного пожизненно за серию покушений и убийств, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына
WADA
Россия вырабатывает иммунитет к допингу
Вопросы, связанные с допингом и борьбой с ним, в ближайшее время не потеряют актуальности для отечественного спорта. Более того, ему, возможно, вновь, как и перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, придется биться за то, чтобы сохранить свой статус.
Авторская колонка
Прогульщики и бездельники
Если все предложения спикера Володина будут такими же замечательными, как это, я стану его фанатом, заведу социальную сеть, войду в группу «володинцев» и буду писать только туда и никуда больше.
Орехъ Антон
Горячие новости
ФСИН заработала на труде заключенных 50 млрд рублей
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заработала на товарах, которые выпускают исправительные учреждения, 50 млрд рублей. Именно на такую сумму ведомство заключило контракты в текущем году
уголовный кодекс
За уголовный проступок посадят на выходные
В соответствии с новым видом правонарушения – «уголовным проступком» – мелких преступников будут привлекать к ответственности без последствий в виде судимости. Однако посидеть за решеткой им все-таки придется – хотя бы несколько выходных во время принудительных занятий по коррекции поведения.
Горячие новости
На московских улицах появятся открытые писсуары
Жители Москвы обсуждают в социальных сетях инициативу по установке в городе открытых писсуаров. Туалета для мужчин появятся в московских парках до конца текущего года. В случае успеха мероприятия открытые писсуары планируется установить и в других городах страны
Горячие новости
Депутатов Госдумы будут штрафовать за прогулы заседаний
«То, что, безусловно, нужно отражать это все в законодательстве и повышать ответственность депутата за работу непосредственно в парламенте, ни у кого возражений не вызвало», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Горячие новости
В Самаре из-за прорыва теплотрассы под землю провалились две машины, а пять домов остались без воды
По данным экстренных служб города, провал грунта произошел во вторник, 18 октября, на улице Ленина около 8:40 (7:40 мск). Площадь провала составила примерно 15 квадратных метров ...
ГИБДД
Водителям не нравится порядок цифр
Генпрокуратура проверит законность процедуры обжалования штрафных постановлений, рассылаемых ГИБДД автовладельцам. C таким запросом в надзорное ведомство обратилась группа граждан. Госавтоинспекция принимает жалобы в электронном виде от граждан только при наличии электронно-цифровой подписи ...
Горячие новости
Арбитраж отклонил жалобу Алексея Навального на Росавтодор и оператора системы «Платон»
Московский арбитраж отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального и юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на Росавтодор и операторов системы «Платон»
Горячие новости
Министерство культуры займется защитой русской сказки
Министерство культуры решило заняться защитой русской сказки. При ведомстве появится общество сказочников. Деятельность общества сказочников осуждается на Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в Ставрополе
Горячие новости
Авиадебошир из Уфы обжаловал условный срок и получил 3 года реального заключения
Первоначально гражданин Хамид Галаев получил 4 года условного срока, а после обжалования суд приговорил пассажира к 3 годам заключения в исправительной колонии общего режима