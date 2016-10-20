Банкиры рассказали о случаях кражи денег со счетов с помощью Siri
Эксперты предупредили об опасности голосового помощника Siri для банковских счетов. С помощью Siri, который устанавливается на устройствах компании Apple, мошенники могут вывести средства со счета даже при заблокированном экране
Эксперты предупредили об опасности голосового помощника Siri для банковских счетов. С помощью Siri, который устанавливается на устройствах компании Apple, мошенники могут вывести средства со счета даже при заблокированном экране.
Голосовой помощник может отправлять сообщения с заблокированного экрана и делать переводы, если банк пользователя может проводить их с помощью sms-сообщений по номеру телефона, сообщил РБК сотрудник Сбербанка.
Мошеннику достаточно ввести определенную последовательность команд, чтобы перевести деньги со счета, привязанного к номеру телефона. Сначала нужно попросить голосового помощника отправить сообщение на номер 900 (для мобильного банка Сбербанка), в котором указано слово «перевод», номер телефона получателя и сумму. Поскольку Сбербанк требует подтверждения перевода с помощью ответного sms-сообщения с кодом, что Siri нужно попросить прочитать последнее сообщение и отправить пять цифр кода на номер 900.
В Сбербанке сообщили, что знают о такой схеме хищения средств с банковских счетов, но о конкретных случаях не рассказали. В банке также добавили, что отслеживают все операции клиентов. Подозрительные операции автоматически блокируются.
В Альфа-банке сообщили, что не владеют информацией о случаях мошенничества с помощью Siri, но отметили, что вряд ли они будут носить массовый характер.