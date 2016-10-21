Мировые интернет-магазины поразил новый вирус, обворовывающий клиентов
Эксперты по информационной безопасности компании Sucuri сообщили, что данный вирус охотится за покупателями онлайн-магазинов, работающих на популярной системе управления Magento
Интернет-магазины по всему миру одолел новый вредоносный вирус, который похищает деньги с банковских карт клиентов.
Эксперты по информационной безопасности компании Sucuri сообщили, что данный вирус охотится за покупателями онлайн-магазинов, работающих на популярной системе управления Magento. Среди российских магазинов на этой платформе работают «Ашан», Philips, Lamoda.
Код позволяет мошенникам получать изображения с номерами кредитных карт и регистрационные данные клиента, чтобы в дальнейшем добраться до его счетов. По данным Sucuri, вирусом заражены сайты американских, японских, турецких и арабских онлайн-магазинов.
Специалисты советуют покупателям использовать качественную антивирусную программу, завести специальную виртуальную карту для покупок в интернете и выбирать надежных онлайн-ритейлеров.