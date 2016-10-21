Россиянам законодательно запретят называть детей слишком странными именами
Российским молодым родителям законодательно запретят давать странные имена своим детям. Соответствующую инициативу сенатора Валентины Петренко одобрил думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей
Российским молодым родителям законодательно запретят давать странные имена своим детям. Соответствующую инициативу сенатора Валентины Петренко одобрил думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.
Законопроект Петренко запрещает регистрировать в управлении ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур и ненормативной лексики.
В действующем законодательстве нет нормы, обязывающей родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права. Закон также не уточняет, как поступать в случаях, когда факт такого нарушения очевиден.
Одновременно с этим органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости. Сенатор же хочет пресечь злоупотребление родителей их родительскими правами.
«Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», - заявила Петренко, слова которой приводит ТАСС.
Документ, подготовленный сенатором, запрещает регистрировать имена, содержащие цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры.
Согласно статистике органов ЗАГС Москвы, самыми необычными именами для мальчиков стали: Дмитрий-Аметист, Матвей-Радуга, Николай-Никита-Нил, Граф, Дар, Иван-Коловрат, Меркурий, Кантогор-Егор, Март, Христамрирадос, Князь, Принц, Космос, Ангел, Ветер, Воля, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Илья Богодар, Каспер Ненаглядный, Архип-Урал, Еремей Покровитель, Кит, Лука-Счастье, Саммерсет Оушен, Мононо Никита, Огнеслав, Будда-Александр, Господин, Мир, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор. У девочек это: Услада, Полина-Полина, Голуба, Апрель, Вишня, Индия, Принцесса Даниэлла, Росияна, Россия, Заря-Заряница, Луна, Ляля, Ангел Мария, Луналика, Принцесса Анжелина, Алеша-Каприна, Океана, Радость, Алена-Цветочек, Дельфина, Лиса, Радостина, София-Солнышко.
Кроме того, известна история и мальчика 2002 года рождения по имени БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Мальчик уже 10 лет живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов.