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24 октября 15:11

Фигуранты дела о гонке на Gelandewagen обвинили силовиков в вымогательстве

Служба собственной безопасности московского управления МВД начала проверку, поводом для которой стали заявления фигурантов дела о гонке на Gelandewagen о вымогательстве у них взятки силовиками

Фото: msk.kp.ru

Служба собственной безопасности московского управления МВД начала проверку, поводом для которой стали заявления фигурантов дела о гонке на  Gelandewagen о вымогательстве у них взятки силовиками.

Проверочные мероприятия проводятся «по факту размещения на некоторых Интернет-ресурсах и в СМИ публикаций», сообщает «КоммерсантЪ».

Участниками резонансной гонки стали сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров, его друзья Виктор Усков, Абдувахоб Маджидов и Мара Багдасарян. Ранее они отбыли административный арест на сроки от 10 до 15 суток.

Позднее в отношении Шамсуарова, Ускова и Маджидова было возбуждено дело об оскорблении представителей власти. Маджидов был по этой статье оправдан, а Шамсуаров и Усков приговорены к обязательным работам.

Прокуратура просила суд приговорить молодых людей к 2 годам заключения в колонии общего режима. Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала приговор «золотой молодежи» слишком мягким.

В ответ участники громкой истории пригрозили опубликовать записи телефонных звонков и переписку, в которых неназванные высокопоставленные силовики якобы требовали 500 тысяч долларов, чтобы замять дело «золотой молодежи». Фигуранты дела также вернуть изъятый Gelandewagen и восстановить справедливость.

Руслан Шамсуаров вечером 22 октября разместил в своем инстаграме обращение к силовикам — неназванным генерал-майору и генерал-лейтенанту.

Он потребовал прекратить якобы оказываемое на них давление, не допустить перехода Gelandewagen в распоряжение Росимущества, а также провести до Мосгорсуда новое расследование. В противном случае он пригрозил передать всю имеющуюся у него информацию в органы, которые проведут внутреннее расследование, сообщает «Газета.ру».

Автор поста фактически обвиняет неназванных силовиков в том, что от обвиняемых якобы требовали 500 тысяч, чтобы «замять» дело, но «этих денег никто не дал».

Позднее данная запись была удалена, но ее скопировала и разместила уже у себя на страничке Мара Багдасарян.

«То, что сотворили мы - плевок в океан по сравнению с тем, что сделали вы. Вся Ваша коррупционная составляющая должна сесть на реальные сроки, в отличии от нас. По той простой причине, что мы не желая этого, стали рычагом, который был использован против Вас же. Однако, есть все же шанс, что Вы поймете, что полезли не просто на молодых, а еще и на тех, кто работает вместе с Вами, в соседних кабинетах», - было написано в сообщении в сети Instagram.

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