Верховный суд пересмотрит дело «Кировлеса» с учетом вердикта Страсбургского суда
Верховный суд России пересмотрит дело «Кировлеса», фигурантом которого является Алексей Навальный, в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу оппозиционера
Верховный суд России пересмотрит дело «Кировлеса», фигурантом которого является Алексей Навальный, в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу оппозиционера.
Рассмотрение дела по существу назначено на 16 ноября. «Защита Навального надеется на отмену приговора», - заявила радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ольга Михайлова.
В феврале 2016 года Страсбургский суд, рассматривая жалобу Алексея Навального, признал, что его право на справедливое судебное разбирательство было нарушено.
В мае Минюст России обжаловал решение ЕСПЧ, присудившего выплатить оппозиционеру Алексею Навальному и его деловому партнеру Петру Офицерову более 86 тысяч евро в качестве компенсации. Однако ЕСПЧ отказал Минюсту РФ в пересмотре своего решения, после чего решение ЕСПЧ о присуждении компенсаций окончательно вступило в силу.
Теперь приговор по «делу «Кировлеса»» должен быть отменен или изменен Верховным судом РФ.
Напомним, приговор по делу «Кировлеса» был вынесен в июле 2013 года. Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в хищении в особо крупном размере и приговорил их к 5 и 4 годам реального срока соответственно.
Приговор кировского суда спровоцировал стихийный народный митинг в поддержку оппозиционера, после чего реальный срок фигурантам дела был заменен на условный.
Защита Алексея Навального сочла уголовное дело о хищениях у «Кировлеса» политически мотивированным и обжаловала его в Европейском суде по правам человека.