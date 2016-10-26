Сенатор Озеров предложил лишать прав водителей автомобилей без техосмотра
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект об ужесточении наказания за управление транспортным средством, которое не прошло техосмотр (ТО). Автором документа стал сенатор Виктор Озеров. Размер штрафа должен составлять от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении штраф увеличится до 5 тысяч рублей
На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект об ужесточении наказания за управление транспортным средством, которое не прошло техосмотр (ТО).
Автором документа стал сенатор Виктор Озеров. Согласно его документу, за повторное нарушение автовладельцам будет грозить лишение водительских прав.
Размер штрафа должен составлять от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение может повлечь штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Отметим, что сейчас лишение прав за непройденный ТО грозит только таксистам или водителям общественного транспорта. Они обязаны проходить техосмотр два раза в год.
Сенатор отметил, что на практике страховые компании страхуют не соответствующие обязательным требованиям безопасности автомобили. Диагностические карты в большинстве выдаются вместе с полисом ОСАГО без проведения реального технического контроля.