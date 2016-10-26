Сбербанк потребовал с жителя Орла долг в 42 млн рублей, накопившийся с 1900 года
Александр Е. получил смс-уведомление от банка, в котором говорилось что его имущество на сумму 41 888 888 рублей арестовано. Как выяснилось, исполнительное производство было открыто в 1900 году, когда правил император Николай II
Житель города Орел пожаловался на сотрудников местного отделения Сбербанка, которые приписали ему несуществующий долг в размере почти 42 млн рублей.
Александр Е. получил смс-уведомление от банка, в котором говорилось что его имущество на сумму 41 888 888 рублей арестовано. Как выяснилось, исполнительное производство было открыто в 1900 году, когда правил император Николай II, сообщают «Орловские новости».
В связи с долгом зарплатная карта мужчины была заблокирована. Поступающие на нее средства вычитаются из остатка по долгу. Так, после получения аванса мужчина увидел на своем счету сумму в -41 884 518 рублей 59 копеек.
Житель Орла отметил, что Сбербанк, конечно, организация старая и с большой историей, но «он-то столько не живет».
Мужчина отметил, что родился через 75 лет после того, как было якобы открыто исполнительное производство по его долгам.
Одновременно с этим в управлении ФССП по Орловской области Александру Е. выдали справку, в которой говорится, что никаких исполнительных производств приставы в отношении него не ведут.
В связи со сложившейся ситуацией мужчина обратился в прокуратуру и Следственный комитет. Он просит провести проверку деятельности сотрудников Сбербанка. Мужчина также собирается отсудить компенсацию морального ущерба у банка.