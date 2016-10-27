СМИ сообщили об уходе из дома 13-летней дочери экс-главы Минобороны Сердюкова
Дочь Сердюкова от второго брака отправила маме смс-сообщение со словами: «Я ухожу из дома». При этом она не сразу отключила телефон, и его успели запеленговать. К поиску дочери Сердюкова подключились сотрудники ФСБ России
Московская полиция отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию об исчезновении дочери экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова.
По данным «Московского комсомольца», 13-летняя дочь бывшего министра ушла из дома 26 октября. Побег дочь бывшего министра совершила вместе с 16-летней подругой, с которой познакомилась в интернете.
В полицию с заявлением о пропаже обратилась мать старшей школьницы. Она сообщила, что девочка несколько дней назад купила походную палатку, а в среду после школы тепло оделась и убежала. В ее планшете родственники нашли записку «Я ушла познавать мир».
Дочь Сердюкова от второго брака отправила маме смс-сообщение со словами: «Я ухожу из дома». При этом она не сразу отключила телефон, и его успели запеленговать. К поиску дочери Сердюкова подключились сотрудники ФСБ России.