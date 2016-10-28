Власти потратят 2 млрд рублей на реконструкцию спортшколы дочери Путина
На базе спортивной школы №29 «Хамовники» в Одинцовском районе будет построен центр акробатического рок-н-ролла комплекса «Жаворонки». Эта школа примечательна тем, что когда-то в ней занималась младшая дочь главы государства Катерина Тихонова
На базе спортивной школы №29 «Хамовники» в Одинцовском районе будет построен центр акробатического рок-н-ролла комплекса «Жаворонки». Эта школа примечательна тем, что когда-то в ней занималась младшая дочь главы государства Катерина Тихонова, которая является вице-президентом Всемирной конфедерации по акробатическому рок-н-роллу.
По данным телеканала «Дождь», власти Москвы уже объявили конкурс на строительство центра акробатического рок-н-ролла. Заказчиком выступает казенное предприятие «Большая спортивная арена «Лужники»».
По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева, начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 миллиарда рублей.
В заказе речь идет о строительстве общежития общей площадью 9100 кв.м на 300 мест со столовой на 150 мест, конференц-залом на 150 мест и залом для теоретических занятий на 150 мест. Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 12550 кв.м на 318 занимающихся, хозяйственно-бытового здания и здания контрольно-пропускного пункта.
В комплексе должны быть оборудованы батутный зал, зал акробатического рок-н-ролла с трибунами на две тысячи мест, хореографический и тренажерные залы, бассейн, оздоровительный центр и буфет для зрителей.
Помимо строительства подрядчик должен благоустроить прилегающую территорию площадью 9,1 гектара. В числе подрядных работ по благоустройству - создание вертолетной площадки, обустройство тропиночной сети для прогулок и бега, устройство малых архитектурных форм.