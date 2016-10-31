«Комбинат питания Кремлевский» закупил шампанского Crystal по 37 тысяч рублей за бутылку
Государственное предприятие «Комбинат питания Кремлевский» потратило миллион рублей на покупку алкогольной продукции. В числе купленного алкоголя есть шампанское Crystal Louis Roederer, стоимость которого составляет 37 тысяч 493 рубля за бутылку
Государственное предприятие «Комбинат питания Кремлевский» потратило миллион рублей на покупку алкогольной продукции. В числе купленного алкоголя есть шампанское Crystal Louis Roederer, стоимость которого составляет 37 тысяч 493 рубля за бутылку.
В списке покупок также есть итальянское вино Gavi Il Valentino, французские вина Grand Bateau и Selection des Chateaux de Bordeaux.
Единственным поставщиком элитного алкоголя для Кремля стала компания ООО «Компания Симпл», сообщает активист «РосПила» Екатерина Петрова со ссылкой на данные сайта госзакупок.
На закуску ФГБУ «Комбинат питания Кремлевский» потратит 912 тысяч рублей. В заказе говорится о поставке 2,5 тысяч банок лососевой икры.
Еще один заказ на 4 млн 900 тысяч рублей касается покупки сыров «Гауда», «Моцарелла Боккончини», «Моцарелла для пиццы», «Моцарелла Чильеджина» и сыра «Адыгейский». Помимо этого комбинату требуется молочная продукция: кефир, ряженка, молоко и творог.