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31 октября 00:16

На фермах поставщика крупных гипермаркетов нашли вирус африканской чумы свиней

Данный мясокомбинат является поставщиком крупных ритейловых сетей, в числе которых «Метро», «Перекресток», «Ашан» ...

Фото: time56.ru

Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки ООО «ГлавМясПром» в Воронежской области обнаружили вирус африканской чумы свиней на фермах предприятия. Отметим, что данный мясокомбинат является поставщиком крупных ритейловых сетей, в числе которых «Метро», «Перекресток», «Ашан».

Проверку Россельхознадзор проводил не в Воронежской области, а в Подмосковье, то есть зараженное мясо уже было вывезено с ферм.

«Генетический материал вируса АЧС выявлен лабораторным путем в пробах, взятых от свиных полутуш в Серпуховском районе Московской области, выработанных ООО «ГлавМясПром» Борисоглебского района Воронежской области. Свинина изъята из оборота и подлежит уничтожению, проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий», - сообщается в заявлении Россельхознадзора.

В правительстве Воронежской области «Росбалту» сообщили, что на территории ООО «ГлавМясПром» и Борисоглебского округа введен карантин. На период карантина запрещены посещение очага африканской чумы свиней посторонними лицами, вывоз и ввоз животных, убой животных, торговля животными, продуктами убоя, продукцией животноводства или кормами.

Отметим, что употреблять в пищу мясо больных свиней безопасно, поскольку при термической обработке вирус погибает при 70 градусах Цельсия, однако есть риск распространения болезни на огромные территории, которым в этом случае будет грозить почти полная потеря свиного поголовья.

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