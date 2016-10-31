На фермах поставщика крупных гипермаркетов нашли вирус африканской чумы свиней
Данный мясокомбинат является поставщиком крупных ритейловых сетей, в числе которых «Метро», «Перекресток», «Ашан» ...
Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки ООО «ГлавМясПром» в Воронежской области обнаружили вирус африканской чумы свиней на фермах предприятия. Отметим, что данный мясокомбинат является поставщиком крупных ритейловых сетей, в числе которых «Метро», «Перекресток», «Ашан».
Проверку Россельхознадзор проводил не в Воронежской области, а в Подмосковье, то есть зараженное мясо уже было вывезено с ферм.
«Генетический материал вируса АЧС выявлен лабораторным путем в пробах, взятых от свиных полутуш в Серпуховском районе Московской области, выработанных ООО «ГлавМясПром» Борисоглебского района Воронежской области. Свинина изъята из оборота и подлежит уничтожению, проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий», - сообщается в заявлении Россельхознадзора.
В правительстве Воронежской области «Росбалту» сообщили, что на территории ООО «ГлавМясПром» и Борисоглебского округа введен карантин. На период карантина запрещены посещение очага африканской чумы свиней посторонними лицами, вывоз и ввоз животных, убой животных, торговля животными, продуктами убоя, продукцией животноводства или кормами.
Отметим, что употреблять в пищу мясо больных свиней безопасно, поскольку при термической обработке вирус погибает при 70 градусах Цельсия, однако есть риск распространения болезни на огромные территории, которым в этом случае будет грозить почти полная потеря свиного поголовья.