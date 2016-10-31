Меню
Общество
Кто делает из Москвы Венецию
стоматология
Ольга Соловьева
Независимая Газета
31 октября 01:12

Россиян одолел кариес

Позволить себе траты на стоматолога может далеко не каждый

Людей во всем мире беспокоят такие проблемы со здоровьем, как потеря зрения, нехватка жизненной энергии и снижение умственной активности. Об этом сообщают эксперты компании GfK по результатам опроса, проведенного среди жителей 17 стран. Схожие проблемы волнуют и россиян. Однако Россия стала единственной страной, где в топ-5 проблем со здоровьем вошла потеря зубов, следует из исследования. В этом нет ничего удивительного, соглашаются опрошенные эксперты. На фоне падения доходов населения и роста цен на медицинские услуги такую роскошь, как лечение кариеса, могут теперь позволить себе далеко не все.

Исследование GfK было проведено в 17 странах, среди которых Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Южная Корея, Испания, Великобритания, США и Россия. То есть это как развитые, так и развивающие страны. В ходе исследования 22 тыс. респондентам был предложен список из 19 наиболее распространенных проблем со здоровьем, в котором их попросили указать те, что беспокоят их больше всего. В результате исследователи выявили пять самых главных причин, связанных со здоровьем и возрастом, волнующих людей. Это ухудшение зрения, снижение умственной активности, недостаток жизненной энергии, неспособность к самообслуживанию и неспособность самостоятельно передвигаться.

Причем некоторые проблемы из списка, предложенного респондентам, оказались специфичными для отдельных стран. К примеру, в Японии и Корее самым большим поводом для беспокойства стало «появление морщин и дряблости кожи». Россия же оказалась единственной страной, где «потеря зубов» вошла в топ-5 поводов для беспокойства, связанных со здоровьем и возрастными изменениями. В РФ на эту проблему указывает треть опрошенных россиян. В целом по миру эта проблема заботит более 20% опрошенных, занимая 10-ю строчку списка.

Эксперты такую «особенность» россиян не считают удивительной. «Это обусловлено длительным периодом снижения реальных доходов населения (что, к примеру, вынуждает экономить на частной медицине) и ослаблением рубля, так как качественная стоматология зависит от импорта расходных материалов и оборудования», – поясняет аналитик компании «Финам» Тимур Нигматуллин. Сказывается также различие в средней продолжительности жизни, продолжает эксперт. «В РФ она меньше, что способствует меньшему числу жалоб на такие более «старческие» проблемы, как потеря памяти и нехватка энергии», – рассуждает он.

Помимо денежного аспекта важно учитывать и такие факторы, как страх и недоверие. «Стоматология сегодня – это авангард платной медицины. Люди часто жалуются на навязывание им платных услуг, переделку уже сделанного. Все это в итоге выливается в недоверие к стоматологам и стремление тянуть до последнего», – указывает президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. Как следует из объяснений эксперта, стоматологическая помощь нужна практически каждому россиянину. «В среднем у одного россиянина около шести больных зубов», – такие экспертные данные приводил несколько лет назад главный внештатный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

Различен и подход к лечению зубов, продолжают эксперты. «В РФ стоматологические услуги по полису обязательного медстрахования (ОМС) оказываются в основном в поликлиниках по месту жительства. Вероятно, объем бесплатного лечения зубов нравится не всем жителям, и они предпочитают лечиться на коммерческой основе. В западных странах действующие медицинские страховки позволяют обращаться практически к любым специалистам, и там проблема зубов не столь существенна», – отмечает аналитик Дмитрий Лукашов.

Предпочтение россиян лечить зубы на коммерческой основе ранее подтверждали и социологи. Согласно проведенному в 2015 году опросу исследовательского центра «Ромир», почти 40% россиян обращались в недавнем времени за платными мед-услугами. Три года назад платно лечились почти две трети россиян. И в первую очередь, как подчеркивают социологи, россияне предпочитают платно лечить именно зубы – на это указало чуть менее половины опрошенных. Заметим, еще в 2012 году к платным стоматологам ходили почти 75% россиян. Сегодняшнее сокращение спроса на платные услуги социологи связывали со снижением платежеспособности населения. Так, более 30% респондентов сообщали, что не пользовались платными медуслугами потому, что не могли себе их позволить.

Потребность в экономии заставила россиян отложить дорогостоящее лечение до лучших времен и пользоваться услугами частных стоматологов только в случае острой боли, делают вывод в компании BusinesStat. Согласно их анализу рынка стоматологических услуг, всего в стране в 2015 году было проведено более 230 млн стоматологических приемов, что на 3,4% ниже значения 2014 года. Притом что годом ранее показатель снизился на незначительные 0,6%. За 2014–2015 годы средняя цена на стоматологические приемы выросла на 21% – с 1551,8 руб. до 1877,9 руб. за прием. «Основным фактором роста цен стало существенное удорожание импортных стоматологических материалов, инструментов и оборудования из-за ослабления национальной валюты», – сообщают исследователи. 

Эти выводы подтверждаются и данными статистики. Согласно Росстату, спрос на стоматологические услуги в России снижается начиная с третьего квартала 2014 года. С этого же времени сокращается и объем оказанных услуг населению. И на фоне падающего спроса рост цен на услуги зубных врачей в РФ продолжается. Получается, что услуги стоматолога в РФ дорожают вне зависимости от спроса. Экономисты такую тенденцию связывают со слабой конкуренцией в РФ.

Как замечает Дмитрий Лукашов, отличие РФ от других стран также заключается в отношении к профилактике зубных заболеваний. «Это касается ряда процедур, которые в РФ не носят такого же массового характера, как в других странах. Это приводит к тому, что заболевания зубов в развитых странах менее распространены», – полагает он.

Во многих странах к профилактике зубных заболеваний подходят на государственном уровне, и она становится массовой. Например, в Швеции несколько десятилетий существовала программа, по которой зубной гигиенист вел в начальных школах разъяснительную работу, читал лекции по стоматологической помощи. Об этой программе подробно писали местные издания. В России же далеко не во всех школах проводятся такие занятия.

Российские чиновники предпочитают бороться за здоровье граждан иными – налоговыми – методами. Например, ранее неоднократно высказывалась идея о необходимости введения акциза на сладкие напитки. В августе Минфин предложил обложить напитки с добавлением сахара налогом в размере 5 руб. за литр. Как писали тогда СМИ, такой налог позволил бы бюджету дополнительно получить до 80 млрд руб. в 2017–2019 годах.

Уже позднее в Минфине сообщили, что временно отказались от этой идеи. «Вопрос налогообложения сладких напитков... не снят с повестки дня. Точный срок назвать не можем», – уточнял замглавы Минфина Илья Трунин.

Читайте также
Россияне тратят на здоровье зубов $280 млн в год
Сейчас на главной
Горячие новости
На фермах поставщика крупных гипермаркетов нашли вирус африканской чумы свиней
Данный мясокомбинат является поставщиком крупных ритейловых сетей, в числе которых «Метро», «Перекресток», «Ашан» ...
Горячие новости
Губа не дура
Государственное предприятие «Комбинат питания Кремлевский» потратило миллион рублей на покупку алкогольной продукции. В числе купленного алкоголя есть шампанское Crystal Louis Roederer, стоимость которого составляет 37 тысяч 493 рубля за бутылку
Спорт
Московское дерби осталось за «Спартаком»
Московский «Спартак» в главном матче первой половины сезона на своем поле обыграл ЦСКА. Героем матча стал Зе Луиш, записавший на свой счет дубль.
Горячие новости
Самим не хватает
Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец опровергла информацию о введении пособий по бедности. По ее словам, правительство такие выплаты малоимущим россиянам не рассматривает. Голодец отметила, что все вопросы по данному пособию нужно предъявлять к Минфину
Владимир Мединский
У диссертации министра культуры прибавилось оппонентов
Известные российские академики, члены "Клуба 1 июля", выступили с заявлением в поддержку требования лишить ученой степени министра культуры РФ Владимира Мединского.
Горячие новости
Министерство финансов предложило выплачивать пособия по бедности
Замглавы министерства Татьяна Нестеренко отметила, что в материальной поддержке прежде всего нуждаются семьи с детьми до 16 лет, особенно те, у которых двое и больше несовершеннолетних, и в которых работает только один родитель
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Власти потратят 2 млрд рублей на реконструкцию спортшколы дочери Путина
На базе спортивной школы №29 «Хамовники» в Одинцовском районе будет построен центр акробатического рок-н-ролла комплекса «Жаворонки». Эта школа примечательна тем, что когда-то в ней занималась младшая дочь главы государства Катерина Тихонова
Авторская колонка
Перестановки в верхах - это здорово
Страсть как люблю, когда в верхах кого-то снимают. Просто праздник в душе. Вот и вчера – тоже. Как услышал, прямо вскрикнул от радости: Yes!!! Поделился с одним трудящимся в нашей конторе, а он, темный человек, даже и не слышал, говорит: – А тебе-то чего, так радуешься?
Ларин Александр
Горячие новости
СМИ сообщили об уходе из дома 13-летней дочери экс-главы Минобороны Сердюкова
Дочь Сердюкова от второго брака отправила маме смс-сообщение со словами: «Я ухожу из дома». При этом она не сразу отключила телефон, и его успели запеленговать. К поиску дочери Сердюкова подключились сотрудники ФСБ России
Горячие новости
Шувалов устал от обсуждений темы коррупции
Вице-премьер Игорь Шувалов, который неоднократно становится фигурантом расследований Фонда борьбы с коррупцией, посетовал на чрезмерное внимание к теме взяток в нашей стране. Об этом он заявил в своем выступлении на форуме «Валдай» в Сочи
Горячие новости
Сначала сделали, потом подумали
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко неожиданно изменила мнение о резонансном пакете поправок в антитеррористическое законодательство, который окрестили «пакетом Яровой» по имени автора – депутата Ирины Яровой
Горячие новости
«Все, что плел Железняк - полная туфта»
Оппозиционер Алексей Навальный напомнил депутату-патриоту из «Единой России» Сергею Железняку о данном обещании, что его дети после учебы за границей вернуться в Россию и будут работать на благо страны
Горячие новости
Минфин предложил брать налог с банковских вкладов россиян
Российские власти, которые ищут новые способы пополнения бюджета, придумали для россиян новый налог. Так, Министерство финансов предлагает обложить налогом часть банковских вкладов физических лиц
Никита Белых
Кредиты и филармония – из-за чего посадили Никиту Белых
Никита Белых «загнал его в угол» своими «требованиями о кредитах» и «напоминаниями о залогах», рассказал агентству Reuters бизнесмен Юрий Зюдхаймер, объясняя, почему он помог ФСБ взять кировского губернатора с поличным при получении денег.
Авторская колонка
Письма с ашипками
Как правильно заметил наш любимый президент, не важно, как добыты документы, главное – что в них. Похожая история со взломом почты Суркова. Но тут я бы путинскую аксиому перефразировал маленько: не важно, настоящие это письма или нет, важно, хотим мы в них поверить или не хотим.
Орехъ Антон
Горячие новости
Сбербанк потребовал с жителя Орла долг со времен царской России
Александр Е. получил смс-уведомление от банка, в котором говорилось что его имущество арестовано. Как выяснилось, исполнительное производство было открыто в 1900 году, когда правил император Николай II
хищения
Корпорация растраты
В роскошном имении в подмосковном коттеджном поселке «Архангельское», украшением которого является скульптура работы Сальвадора Дали, сотрудники МВД и ФСБ задержали гендиректора созданного по поручению президента АО «Корпорация развития» Сергея Маслова. Он подозревается в хищении как минимум 1 млрд руб.
Горячие новости
Нет техосмотра - нет прав
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект об ужесточении наказания за управление транспортным средством, которое не прошло техосмотр (ТО). Автором документа стал сенатор Виктор Озеров. Размер штрафа должен составлять от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении штраф увеличится до 5 тысяч рублей