Россиян одолел кариес
Позволить себе траты на стоматолога может далеко не каждый
Людей во всем мире беспокоят такие проблемы со здоровьем, как потеря зрения, нехватка жизненной энергии и снижение умственной активности. Об этом сообщают эксперты компании GfK по результатам опроса, проведенного среди жителей 17 стран. Схожие проблемы волнуют и россиян. Однако Россия стала единственной страной, где в топ-5 проблем со здоровьем вошла потеря зубов, следует из исследования. В этом нет ничего удивительного, соглашаются опрошенные эксперты. На фоне падения доходов населения и роста цен на медицинские услуги такую роскошь, как лечение кариеса, могут теперь позволить себе далеко не все.
Исследование GfK было проведено в 17 странах, среди которых Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Южная Корея, Испания, Великобритания, США и Россия. То есть это как развитые, так и развивающие страны. В ходе исследования 22 тыс. респондентам был предложен список из 19 наиболее распространенных проблем со здоровьем, в котором их попросили указать те, что беспокоят их больше всего. В результате исследователи выявили пять самых главных причин, связанных со здоровьем и возрастом, волнующих людей. Это ухудшение зрения, снижение умственной активности, недостаток жизненной энергии, неспособность к самообслуживанию и неспособность самостоятельно передвигаться.
Причем некоторые проблемы из списка, предложенного респондентам, оказались специфичными для отдельных стран. К примеру, в Японии и Корее самым большим поводом для беспокойства стало «появление морщин и дряблости кожи». Россия же оказалась единственной страной, где «потеря зубов» вошла в топ-5 поводов для беспокойства, связанных со здоровьем и возрастными изменениями. В РФ на эту проблему указывает треть опрошенных россиян. В целом по миру эта проблема заботит более 20% опрошенных, занимая 10-ю строчку списка.
Эксперты такую «особенность» россиян не считают удивительной. «Это обусловлено длительным периодом снижения реальных доходов населения (что, к примеру, вынуждает экономить на частной медицине) и ослаблением рубля, так как качественная стоматология зависит от импорта расходных материалов и оборудования», – поясняет аналитик компании «Финам» Тимур Нигматуллин. Сказывается также различие в средней продолжительности жизни, продолжает эксперт. «В РФ она меньше, что способствует меньшему числу жалоб на такие более «старческие» проблемы, как потеря памяти и нехватка энергии», – рассуждает он.
Помимо денежного аспекта важно учитывать и такие факторы, как страх и недоверие. «Стоматология сегодня – это авангард платной медицины. Люди часто жалуются на навязывание им платных услуг, переделку уже сделанного. Все это в итоге выливается в недоверие к стоматологам и стремление тянуть до последнего», – указывает президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. Как следует из объяснений эксперта, стоматологическая помощь нужна практически каждому россиянину. «В среднем у одного россиянина около шести больных зубов», – такие экспертные данные приводил несколько лет назад главный внештатный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.
Различен и подход к лечению зубов, продолжают эксперты. «В РФ стоматологические услуги по полису обязательного медстрахования (ОМС) оказываются в основном в поликлиниках по месту жительства. Вероятно, объем бесплатного лечения зубов нравится не всем жителям, и они предпочитают лечиться на коммерческой основе. В западных странах действующие медицинские страховки позволяют обращаться практически к любым специалистам, и там проблема зубов не столь существенна», – отмечает аналитик Дмитрий Лукашов.
Предпочтение россиян лечить зубы на коммерческой основе ранее подтверждали и социологи. Согласно проведенному в 2015 году опросу исследовательского центра «Ромир», почти 40% россиян обращались в недавнем времени за платными мед-услугами. Три года назад платно лечились почти две трети россиян. И в первую очередь, как подчеркивают социологи, россияне предпочитают платно лечить именно зубы – на это указало чуть менее половины опрошенных. Заметим, еще в 2012 году к платным стоматологам ходили почти 75% россиян. Сегодняшнее сокращение спроса на платные услуги социологи связывали со снижением платежеспособности населения. Так, более 30% респондентов сообщали, что не пользовались платными медуслугами потому, что не могли себе их позволить.
Потребность в экономии заставила россиян отложить дорогостоящее лечение до лучших времен и пользоваться услугами частных стоматологов только в случае острой боли, делают вывод в компании BusinesStat. Согласно их анализу рынка стоматологических услуг, всего в стране в 2015 году было проведено более 230 млн стоматологических приемов, что на 3,4% ниже значения 2014 года. Притом что годом ранее показатель снизился на незначительные 0,6%. За 2014–2015 годы средняя цена на стоматологические приемы выросла на 21% – с 1551,8 руб. до 1877,9 руб. за прием. «Основным фактором роста цен стало существенное удорожание импортных стоматологических материалов, инструментов и оборудования из-за ослабления национальной валюты», – сообщают исследователи.
Эти выводы подтверждаются и данными статистики. Согласно Росстату, спрос на стоматологические услуги в России снижается начиная с третьего квартала 2014 года. С этого же времени сокращается и объем оказанных услуг населению. И на фоне падающего спроса рост цен на услуги зубных врачей в РФ продолжается. Получается, что услуги стоматолога в РФ дорожают вне зависимости от спроса. Экономисты такую тенденцию связывают со слабой конкуренцией в РФ.
Как замечает Дмитрий Лукашов, отличие РФ от других стран также заключается в отношении к профилактике зубных заболеваний. «Это касается ряда процедур, которые в РФ не носят такого же массового характера, как в других странах. Это приводит к тому, что заболевания зубов в развитых странах менее распространены», – полагает он.
Во многих странах к профилактике зубных заболеваний подходят на государственном уровне, и она становится массовой. Например, в Швеции несколько десятилетий существовала программа, по которой зубной гигиенист вел в начальных школах разъяснительную работу, читал лекции по стоматологической помощи. Об этой программе подробно писали местные издания. В России же далеко не во всех школах проводятся такие занятия.
Российские чиновники предпочитают бороться за здоровье граждан иными – налоговыми – методами. Например, ранее неоднократно высказывалась идея о необходимости введения акциза на сладкие напитки. В августе Минфин предложил обложить напитки с добавлением сахара налогом в размере 5 руб. за литр. Как писали тогда СМИ, такой налог позволил бы бюджету дополнительно получить до 80 млрд руб. в 2017–2019 годах.
Уже позднее в Минфине сообщили, что временно отказались от этой идеи. «Вопрос налогообложения сладких напитков... не снят с повестки дня. Точный срок назвать не можем», – уточнял замглавы Минфина Илья Трунин.