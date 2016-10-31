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31 октября 10:44

Приморский океанариум после гибели двух дельфинов закрыл продажу билетов

Приморский океанариум временно приостановил продажу билетов для посетителей после гибели двух дельфинов. Одновременно с этим в интернете идет сбор подписей за закрытие океанариума, на котором настаивают защитники животных

Фото: primamedia.ru

Приморский океанариум временно приостановил продажу билетов для посетителей после гибели двух дельфинов. Одновременно с этим в интернете идет сбор подписей за закрытие океанариума, на котором настаивают защитники животных.

Напомним, два белобоких дельфина из Приморского океанариума погибли во вторник, 25 октября. Перед смертью у животных шла пена изо рта. Двух погибших дельфинов отправили на вскрытие в Уссурийскую сельхозакадемию для установления причин гибели. Сивуч Старк погиб 21 октября, причины его гибели официально не назывались, возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным.

На сайте океанариума сообщается, что продажа билетов закрывается с 1 ноября в связи с «профилактическими работами на технических системах комплекса».

Дирекция океанариума также пригласила дрессировщика Эдгарда Запашного лично оценить условия содержания животных и сравнить их с условиями содержания животных в цирке.

«Мы предоставим возможность осмотреть системы жизнеобеспечения, побывать на кормокухнях, а также посмотреть, как живут обитатели научно-адаптационного корпуса и базы исследования морских млекопитающих», - заявил директор океанариума Вадим Серков, слова которого приводит «Российская газета».

Приглашение поступило после того, как Запашный раскритиковал руководство океанариума. Дрессировщик таким образом отреагировал на заявление тренера морских млекопитающих Романа Фадеева по поводу причин гибели животных во Владивостоке. Фадеев обвинил администрацию учреждения в жажде наживы и умышленных действиях, которые создали неудовлетворительные условия для содержания животных и в конечном итоге послужили причиной гибели дельфинов и других млекопитающих.

В океанариуме заверяют, что гибель дельфинов не связана ни с качеством воды, ни корма.

Защитники животных в свою очередь собирают подписи под онлайн-петицией о закрытии океанариума. В обращении на имя генпрокурора РФ, Минприроды РФ и Greеnpeace указано, что за три года в учреждении погибли моржи Мира, Фаня и тора, калан, две байкальские нерпы, сивуч Старк и пять дельфинов, причем детеныш сивуча был «зверски забит молотком». А на каждую смерть руководство океанариума «придумывает новое оправдание», говорится в петиции.

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