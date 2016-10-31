Синоптики пообещали москвичам настоящую зиму в начале ноября
Ночь на 1 ноября будет холодной, а ночь на среду и вовсе будет по-настоящему зимней: от минус 5 до минус 7 в Москве и до минус 10 по области. Днем, как во вторник, так и в среду - от минус 1 до минус 3 максимум, а по области - до минус 5
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья настоящую зиму в конце в первых числах ноября. По данным Гидрометцентра, в начале ноября температура воздуха, которая будет значительно ниже климатической нормы.
«Ночь на 1 ноября будет холодной, а ночь на среду и вовсе будет по-настоящему зимней: от минус 5 до минус 7 в Москве и до минус 10 по области. Днем, как во вторник, так и в среду - от минус 1 до минус 3 максимум, а по области - до минус 5, еще раз повторюсь, это дневные температуры. Это существенно ниже нормы и по климату будет соответствовать первым числам декабря», - сообщил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Днем 3 ноября в российской столице потеплеет до +2 градусов, но будет идти снегопад с сильным ветром до 15-17 метров в секунду.
На праздничных выходных 4-6 ноября температура воздуха днем составит от 0 до минус 4 градусов, а ночью – от минус 2 до минус 7 градусов.