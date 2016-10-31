Московские чиновники сократили единственную в городе бригаду сосудистых хирургов
«Ну вот, видимо, и пришло наше время... С 01.11.2016 вы уж как-нибудь без нас…. “Вы держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!”», - написал в Facebook сосудистый хирург клинической больницы Константин Синякин
В Москве в рамках программы чиновников по оптимизации сферы здравоохранения с 31 октября 2016 года прекращает работу 41-е отделение сердечно-сосудистой хирургии в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. Об этом стало известно из поста в Facebook сосудистого хирурга клинической больницы Константина Синякина.
«Ну вот, видимо, и пришло наше время...(…) С 01.11.2016 вы уж как-нибудь без нас…. “Вы держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!”», - написал доктор в соцсети.
41-е отделение оказывало консультативную и хирургическую помощь больным с острой сосудистой патологией и было единственной в Москве выездной бригадой экстренной ангиохирургической помощи. Дежурный хирург выезжал на вызовы и оказывал любую помощь, включая операции везде, где есть операционные, сообщает «Новая газета».
Ранее департамент здравоохранения Москвы принял решение расформировать данное отделение и перевести его в службу экстренной медицинской помощи. Два месяца назад медикам раздали уведомления о сокращении отделения, а больница предложила сотрудникам отделения должности «врачей статистического отдела».
Врач Синякин отметил, что «в бригаде всегда трудились врачи, имеющие высшую и первую квалификационную категорию, к.м.н., д.м.н., профессора, заслуженные врачи России».
В 2016 году штате 41-го отделения ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова числились девять сердечнососудистых хирургов, из них два профессора, три доктора медицинских наук и три кандидата медицинских наук.
Ежегодно бригада выполняла до 3,5 тысяч вызовов, около 250 операций, из них четверть - хирургическая помощь в родильных домах при кровотечениях.