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здравоохранение
Анастасия Башкатова
Независимая Газета
01 ноября 01:23

Смертность от гриппа в 2016-м возросла в три раза

В Минздраве РФ при этом считают вакцинацию эффективной

В России зафиксирован резкий скачок смертности от гриппа и острых респираторных заболеваний (ОРЗ). В январе–сентябре 2016 года смертность от гриппа увеличилась в три раза по сравнению с январем–сентябрем 2015-го. В прошлые годы таких всплесков Росстат не фиксировал. Эксперты теряются в догадках и называют разные версии произошедшего: врачи научились более точно ставить диагноз, ведомства манипулируют статистикой, скрывая основную причину смерти, вакцины действуют неправильно или же люди прививаются не от того штамма, из-за кризиса населению не хватает денег на нормальное питание, лекарства и лечение.

Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в январе–феврале 2017 года, но, по прогнозу Минздрава, болезнь начнет активно распространяться уже в ноябре 2016-го. Ведомство Вероники Скворцовой отчиталось, что все регионы своевременно получили вакцины против гриппа и все больше граждан участвуют в программе вакцинации. «Суммарно в регионы РФ централизованно доставлено 47,8 млн доз вакцин. Дозакуплено в процессе иммунизации было 3 млн доз. В 2015-м объем поставок составил 39,2 млн доз вакцин», – сообщается на официальном сайте министерства.

«В этом году мы впервые перешли рубеж 40% вакцинации населения РФ от гриппа. Это как раз тот уровень, который позволит управлять эпидемическим процессом, контролируя его», – поясняет замглавы Минздрава Сергей Краевой.

Минздрав подчеркивает, что благодаря вакцинации в стране удалось снизить заболеваемость гриппом за 10 лет в 10 раз: в 2006 году показатель заболеваемости достигал 355 человек на 100 тыс. населения, а в 2015 году он составил уже 34 человека на 100 тыс. населения.

Но, судя по последним данным Росстата, ситуация не так благоприятна, как описывает Минздрав. В январе–сентябре 2016-го смертность от гриппа и ОРЗ в стране выросла сразу в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года (если брать показатель смертности на 100 тыс. населения). В течение последних пяти лет Росстат впервые зафиксировал такой скачок смертности от гриппа. За первые девять месяцев этого года от гриппа и ОРЗ умер 971 человек. Как уточняет Росстат, это оперативные данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти.

Опрошенные эксперты приводят разные версии, почему произошел такой всплеск. Некоторые аналитики связывают его с экономическим кризисом – с ухудшением уровня жизни граждан, со снижением доходов: многие боятся, что их уволят, ходят на работу полубольные, до тех пор пока болезнь не перейдет в тяжелую стадию. Также людям не хватает денег на лекарства и полноценное лечение. «Снижение доходов не может не сказываться на возможности населения приобретать дорогие лекарства, особенно если речь идет не о жизненно важных средствах, а об иммуномодуляторах, противовирусных препаратах», – замечает аналитик компании «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский.

Кроме того, люди начинают экономить на еде, покупают менее качественные продукты, не могут позволить себе разнообразное, полноценное питание. «А ведь здоровое питание – основа здоровья человека, тот базис, на котором строится хорошая работа всех систем организма, в том числе нашего иммунитета, – говорит замдиректора Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Антонина Стародубова. – Полноценная поставка белков, жиров, углеводов обеспечивает хорошую работу клеток иммунной системы, повышая устойчивость организма ко всем видам инфекций, а также его способность к восстановлению после перенесенных заболеваний».

Одновременно с этим некоторые эксперты усомнились в достоверности официальной статистики. Председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев  отметил, что правильнее говорить о росте не самой смертности от гриппа, а показателя такой смертности в статистических сводках Росстата. «Умершим стали чаще ставить диагноз «грипп». Раньше это делали крайне редко», – говорит он. Есть несколько объяснений, почему могла измениться методика подсчета. Например, по словам эксперта, больницам могут спускать сверху распоряжение не портить статистику смертностью от пневмонии, туберкулеза и т.п.

Есть и менее провокационное объяснение: возможно, некоторым больницам выделили дополнительные средства на уточнение этиологического фактора, диагноза. «Начали распространять в поликлиниках специальные тесты. С тяжелой первичной пневмонией врач имеет право направить на вирусологический анализ. И это позволяет уточнить диагноз, узнать, каким типом гриппа болел человек. Суть одна и та же, просто раньше пациенты «сидели» в категории «пневмония», а теперь «перекочевали» в «грипп», – говорит Яковлев.

Часть экспертов высказались о сомнениях в эффективности вакцинации. Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский сообщил: «Либо прививки не действуют, либо Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опять ошиблась со штаммом». Претензии к рекомендациям ВОЗ ранее предъявлял и сам Минздрав. Именно эпидемией гриппа и некачественной вакциной, распространенной ВОЗ, Минздрав объяснял повышенную общую смертность населения в период с декабря 2014 года по апрель 2015-го. 

От близких к отрасли экспертов можно услышать версию, что некоторые граждане специально едут в другие страны, чтобы купить там, как им кажется, более качественную вакцину. Вернувшись в Россию, они прививаются этой вакциной, но она оказывается здесь бесполезна, так как на территории РФ распространяется другой вид гриппа.

В то же время опасения по поводу вакцинации поддерживают не все. Кроме того, часть опрошенных специалистов указывают, что приведенные Росстатом данные правильнее было бы сравнивать не с прошлым годом, а с периодом 2009–2010 годов. «Сезон 2015–2016 характеризовался доминированием в циркуляции одного типа вируса гриппа в течение всего эпидемического подъема заболеваемости – A (Н1N1) pdm09 («свиной грипп»), не претерпевшего серьезных мутаций, но активно не циркулировавшего в течение последних трех лет», – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

«Все погибшие были не привиты против гриппа, летальность обусловлена поздним обращением за медпомощью и наличием у погибших хронических заболеваний (сахарный диабет, хроническая сердечно-сосудистая патология, бронхиальная астма, ожирение, хронический гепатит, аутоиммунное состояние)», – добавили в ведомстве.

Заведующий отделом «НИИ гриппа» Минздрава Игорь Никоноров рассказал, что «НИИ гриппа» осуществляет эпиднадзор за гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в рамках Федерального центра по гриппу и ОРЗ и Национального центра по гриппу ВОЗ в 61 городе РФ. И анализ показывает, что в 2015–2016 годах эпидемия была более интенсивной, чем в 2014–2015-м. Хотя интенсивность эпидемии прошлого сезона все же несопоставима с тем, что происходило в 2009–2010 годах.

«Смертность в сезоне 2014–2015 составила, по нашим данным, 44 случая, а в 2009–2010 годах – 622 случая, и все это был грипп A (Н1N1) pdm09. В 2015–2016 годах смертность составила, по нашим данным, 309 случаев, из них большая часть – это тоже грипп A (Н1N1) pdm09», – говорит Никоноров. Эксперт тоже уточнил, что «большинство умерших – это люди с хроническими заболеваниями и, как правило, старше 54 лет»: «Грипп ускорил их уход из жизни».

«По нашим данным, ни одного вакцинированного среди умерших нет», – продолжает Никоноров. Вакцинация проводится прежде всего для того, чтобы защитить от эпидемии граждан из группы риска и закрытые коллективы. Никоноров уточнил, что несколько лет назад в группу риска наравне с пожилыми людьми и лицами, отягощенными хроническими заболеваниями, внесли беременных и призывников.

Производство отечественных вакцин соответствует международным стандартам, подчеркивает Никоноров: «Российские вакцины применяются и за рубежом – в Центральной Америке, в Азии». В рамках государственной кампании граждан прививают отечественными препаратами, но по желанию и за плату россияне могут прививаться в том числе импортными вакцинами, добавляет эксперт. «Требования к этим вакцинам одинаковые. Штаммовый состав тоже. Он рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения», – поясняет Никоноров. Хотя эксперт уточнил, что есть все же разница между Южным и Северным полушарием: эпидсезон начинается в разное время и потому для них рекомендуется разный штаммовый состав вакцин.

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