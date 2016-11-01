Генпрокуратура проверит законность празднования Хэллоуина в России
Генпрокуратура по жалобе неких активистов проведет проверку в отношении западного праздника Хэллоуин, который стал довольно популярным в России. Ведомство проверит законность празднования Дня всех святых и проведение соответствующих мероприятий
Генпрокуратура по жалобе неких активистов проведет проверку в отношении западного праздника Хэллоуин, который стал довольно популярным в России. Ведомство проверит законность празднования Дня всех святых и проведение соответствующих мероприятий.
В поступившей в прокуратуру жалобе отмечается, что Хэллоуин противоречит российскому законодательству и пропагандирует «культ Сатаны», сообщает ТАСС.
В свою очередь лидер православного движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов по прозвищу Энтео пообещал направить в Минобрнауки РФ обращение о запрете празднования Хэллоуина в российских школах.
«Это древняя языческая мистерия, посвященная богу смерти, которая восходит к мифологии о древних друидах, кельтах и так далее. И, безусловно, подобным праздникам не место в России, это противоречит нашему культурному коду. Но самое страшное то, что может быть, это такой тренд, чтобы в государственных школах отмечался этот так называемый праздник среди детей, которые не осознают, что происходит, не понимают, что под видом безобидного праздника они, по сути, участвуют в языческой мистерии», - заявил Энтео.
Православный активист добавил, что в образовательных учреждениях, которые существуют на наши налоги, подобного мракобесия быть не должно.
В Минобрнауки заявили, что ведомство ежегодно формирует календарь памятных дат и событий, рекомендованный для российских школ, но Хэллоуина среди них нет.