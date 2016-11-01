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01 ноября 08:05

Генпрокуратура проверит законность празднования Хэллоуина в России

Генпрокуратура по жалобе неких активистов проведет проверку в отношении западного праздника Хэллоуин, который стал довольно популярным в России. Ведомство проверит законность празднования Дня всех святых и проведение соответствующих мероприятий

Генпрокуратура по жалобе неких активистов проведет проверку в отношении западного праздника Хэллоуин, который стал довольно популярным в России. Ведомство проверит законность празднования Дня всех святых и проведение соответствующих мероприятий.

В поступившей в прокуратуру жалобе отмечается, что Хэллоуин противоречит российскому законодательству и пропагандирует «культ Сатаны», сообщает ТАСС.

В свою очередь лидер православного движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов по прозвищу Энтео пообещал направить в Минобрнауки РФ обращение о запрете празднования Хэллоуина в российских школах.

«Это древняя языческая мистерия, посвященная богу смерти, которая восходит к мифологии о древних друидах, кельтах и так далее. И, безусловно, подобным праздникам не место в России, это противоречит нашему культурному коду. Но самое страшное то, что может быть, это такой тренд, чтобы в государственных школах отмечался этот так называемый праздник среди детей, которые не осознают, что происходит, не понимают, что под видом безобидного праздника они, по сути, участвуют в языческой мистерии», - заявил Энтео.

Православный активист добавил, что в образовательных учреждениях, которые существуют на наши налоги, подобного мракобесия быть не должно.

В Минобрнауки заявили, что ведомство ежегодно формирует календарь памятных дат и событий, рекомендованный для российских школ, но Хэллоуина среди них нет.

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