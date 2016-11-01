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01 ноября 12:54

Осужденный оппозиционер Ильдар Дадин сообщил о систематических пытках в колонии

Ильдар Дадин, который первым получил реальный срок за неоднократное нарушение правил проведения митингов, сообщил о пытках и угрозах убийством со стороны сотрудников Сегежской исправительной колонии №7. Письмо было записано его адвокатом

Ильдар Дадин, который первым получил реальный срок за неоднократное нарушение правил проведения митингов, сообщил о пытках и угрозах убийством со стороны сотрудников Сегежской исправительной колонии №7. Письмо заключенного опубликовало издание «Медуза». Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального пообещал немедленно направить требование в правоохранительные органы начать расследование по факту применения пыток к Дадину.

Ильдар Дадин написал письмо своей супруге Анастасии Зотовой и попросил распространить данную информацию в СМИ. Письмо было записано 31 октября адвокатом Алексеем Липцером со слов клиента.

По словам Дадина, в колонии ИК-7 действует целая мафия, в которой участвует «вся администрация учреждения: начальник колонии майор внутренней службы Коссиев Сергей Леонидович и абсолютное большинство сотрудников колонии, включая врачей.

По прибытию в колонию у Дадина отобрали почти все вещи и подкинули два лезвия, которые позже нашли при обыске. Это стало поводом для отправки нового осужденного в ШИЗО. По словам оппозиционера, в данной колонии это своего рода традиция, чтобы заключенные сразу поняли «в какой ад они попали».

В знак протеста Дадин объявил голодовку, но к нему пришел начальник колонии Коссиев с тремя сотрудниками, которые начали его избивать. В тот день Дадина избивали ногами четыре раза, по 10-12 человек одновременно. После третьего раза его опустили головой в унитаз в камере ШИЗО.

На следующий день сотрудники колонии сковали ему руки за спиной и подвесили за наручники. «Такое подвешивание причиняет страшную боль в запястьях, кроме того, выкручиваются локтевые суставы и чувствуешь дикую боль в спине», - рассказал Дадин. В таком положении он провисел полчаса. Потом с заключенного сняли трусы и пообещали привести другого заключенного, который его изнасилует, если он не согласится прекратить голодовку.

Спустя некоторое время Дадина привели в кабинет к Коссиеву, который пригрозил приказать избивать заключенного еще сильнее. «Попробуешь пожаловаться - тебя убьют и закопают за забором», - пригрозил начальник колонии оппозиционеру.

Оппозиционер добавил, что так же обращаются и с другими заключенными.

Кроме того, руководство ИК-7 снимало видеозаписи, на которых Дадину объявляли взыскания. Перед записями ему говорили, как он должен себя вести. В противном случае его угрожали убить.

Ильдар Дадин заявил, что при этом не хочет покидать колонию и намерен помогать другим осужденным.

«Я не боюсь смерти, я больше всего боюсь не выдержать пыток и сдаться. В случае в моей внезапной скорой смерти тебе могут сказать, что причиной тому стало самоубийство, несчастный случай, выстрел при попытке побега или драка с другим заключенным, но это будет ложью, это будет спланированное администрацией убийство с целью убрать свидетеля и жертву пыток», - написал Дадин в письме своей супруге.

Напомним, оппозиционный активист Ильдар Дадин неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных акциях оппозиции. Затем его приговорили к 2,5 годам за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он остается единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года.

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