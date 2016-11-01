Московское метро впервые будет работать всю новогоднюю ночь
Московские власти порадовали жителей и гостей столицы тем, что впервые столичный метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь. Информацию об этом сообщил глава города Сергей Собянин
Фото: golovinskiy.mos.ru
Московские власти порадовали жителей и гостей столицы тем, что впервые столичный метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь. Информацию об этом сообщил глава города Сергей Собянин.
По словам мэра, в 2017 году на Новый год и на День города метро будет работать круглосуточно. А в 2018 году метро не будет закрываться также и в дни проведения чемпионата мира по футболу.
Интервал движения поездов в праздничные ночи будет достигать 15 минут. После 05:30 по московскому времени поезда метро будут ходить по обычному графику, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что в прошлые годы метрополитен в ночь на 1 января работал до 2 часов ночи, а наземный общественный транспорт – до 3 часов ночи.