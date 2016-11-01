В Петербурге «увы-патриоты» провели депрессивный митинг на кладбище
В Санкт-Петербурге прошла «депрессивная» акция под лозунгом «Война - безработица – ноябрь». Мероприятие организовала арт-группа «Родина». «Увы-парад для увы-патриотов. Слова - группы «Родина», настроение народное», - описали свою акцию активисты
В Санкт-Петербурге прошла «депрессивная» акция под лозунгом «Война - безработица – ноябрь». Мероприятие организовала арт-группа «Родина».
«Увы-парад для увы-патриотов. Слова - группы «Родина», настроение народное», - описали свою акцию активисты.
«Увы-парад» прошел на кладбище и у железной дороги. Активисты сфотографировались с плакатами с надписями «Давайте это терпеть», «Ты ничего не изменишь», «Боль, пустота, патриотизм», «Ни свободы, ни равенства, ни братства» и т.д.
«Акцию мы придумали 1 мая этого года, потому что было ощущение несовпадения эмоций первомайской демонстрации и общего ощущения уныния. И тогда придумалось «Война - безработица – ноябрь» как противоположное лозунгу «Мир! Труд! Май!». Мы хотели озвучить нашу коллективную депрессию…Просто мы не ура-патриоты, а увы-патриоты», - сообщила организатор Дарья Апахончич, слова которой приводит «Росбалт».
Сотрудники правоохранительных органов не препятствовали проведению мероприятия.