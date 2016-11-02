Госдума отказалась наказывать водителей за езду зимой на летней резине
Депутаты Госдумы отказались от рассмотрения законопроекта, который вводит ответственность для водителей за езду на летней резине в зимнее время и на шипованной резине летом. Данный документ был отравлен на доработку
Депутаты Госдумы отказались от рассмотрения законопроекта, который вводит ответственность для водителей за езду на летней резине в зимнее время и на шипованной резине летом. Данный документ был отравлен на доработку, хотя ранее его одобрили и в правительстве и в профильном комитете Госдумы по транспорту.
Законопроект был разработан сенаторами Вадимом Тюльпановым, Константином Добрыниным и Андреем Клишасом в 2014 году «с целью предупреждения и снижения аварийности на дорогах и минимизации их последствий». Документ планирует ввести штраф в размере 2 тысяч рублей «за управление транспортным средством с нарушением требований эксплуатации шин и колес», сообщает РБК.
Однако Совет Думы постановил направить документ в профильный комитет по транспорту и вернуться к изучению документа. Теперь судьбу этого законопроекта будут решать два комитета - по транспорту и по законодательству.