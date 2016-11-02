«Репортеры без границ» назвали Путина и Кадырова врагами свободной прессы
«Репортеры» отметили, что в России уровень свободы слова ниже, чем когда-либо с момента развала СССР. Путина организация характеризует как поборника «националистического авторитаризма»
Международная организация «Репортеры без границ» внесла в список врагов прессы президента России Владимира Путина и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.
«Репортеры» отметили, что в России уровень свободы слова ниже, чем когда-либо с момента развала СССР. Путина организация характеризует как поборника «националистического авторитаризма», еще в начале правления которого в под контроль государства перешли все главные телеканалы страны. Также в России закрывают веб-сайты без решения суда, а пользователи социальных сетей рискуют оказаться за решеткой, опубликовав один пост.
Рамзана Кадырова «репортеры» называют «жестоким автократом», который занимается «искоренением независимой журналистики», при этом «режим поддерживает иллюзию процветания медиа, финансируя газеты из республиканского бюджета».
Всего в этом списке 35 «врагов свободной прессы», в числе которых политики, общественно-политические организации и преступные сообщества.
Компанию Путину среди лидеров других стран составляют президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает РБК.
Также «Репортеры без границ» считают врагами прессы кубинского лидера Рауля Кастро, лидера КНДР Ким Чен Ына и лидера КНР Си Цзиньпина. В нем также значатся президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
Среди организаций – запрещенные в России «Исламское государство» и «Талибан», йеменские повстанцы-хуситы, пакистанская разведслужба ISI, а также мексиканский наркокартель «Лос Сетас».