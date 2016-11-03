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дети-сироты
Яна Полянская
СвободнаяПресса
03 ноября 01:14

Брошенные родителями, забытые чиновниками

Почему жилье для самых обездоленных, на которое из госбюджета выделяются средства, строится без контроля

Рейд активистов Общероссийского народного фронта в Волгоградской области в Даниловский район состоялся после обращения в региональное отделение ОНФ жителей рабочего поселка Даниловка с жалобой на невозможность получения жилья детям-сиротам. Выяснилось, что в районном поселке Аэропортовский уже два года дети-сироты ждут сдачи в эксплуатацию 12 двухквартирных жилых домов. Их строительство было начато в 2014 году и за несколько месяцев они были частично возведены, но внезапно работы были остановлены. С тех пор и до настоящего времени стройка заморожена: шесть домов возведены и готовы для внутренней отделки и подключения коммуникаций, строительство еще шести домов остановилось на стадии фундамента. Пока недоделанные и неподключенные к газу, свету и воде дома стоят без жильцов годами, их уже начали потихоньку растаскивать местные бомжи.

«Дома надо спасать, пока не сгнили совсем»

Дома для детей-сирот в Даниловском районе не охраняются, сообщили в региональном отделении ОНФ. В одном из домов уже нет входной двери, за время простоя строения начали получать естественные повреждения.

При этом вопрос предоставления жилья детям-сиротам в Даниловском районе стоит очень остро, в настоящее время здесь зарегистрировано порядка 70 человек. Из них в очереди на получение жилья стоят 50 человек. Получение ключей от 24 квартир в почти построенных домах сократило бы наполовину потребность в жилье у детей-сирот в районе.

По информации, полученной активистами ОНФ в комитете строительства Волгоградской области, общая стоимость работ по завершению строительства 12 блокированных двухквартирных домов в Даниловке составляет порядка 28 млн руб. Эти деньги необходимы как на достройку самих домов, так и на возведение наружных инженерных сетей: газопровода и водоснабжения. Вместе с тем, бюджетом нынешнего года на эти виды работ было предусмотрено только 1 млн руб.

«Выделенного миллиона может хватить разве что на консервацию домов, которая сейчас уже фактически бесполезна, их надо спасать. Кроме устранения повреждений в шести построенных домах, возведенные фундаменты остальных шести, по нашему мнению, придется переделывать полностью, так как их уже повело и деревянные балки перекрытий дали трещины. Необходимо добиться финансирования хотя бы на те шесть домов, которые готовы к эксплуатации на 70%. Это порядка 9 млн руб», — прокомментировал представитель ОНФ в Волгоградской области Николай Николаенко.

Фото: предоставлено региональным отделением ОНФ по Волгоградской области

Региональное отделение Народного фронта обратилось в комитет финансов Волгоградской области с просьбой рассмотреть возможность выделения областному комитету строительства части финансовых средств, необходимых на завершение работ и ввод в эксплуатацию шести домов для детей-сирот рабочего поселка Даниловка.

«Стройка заморожена на неопределенное время»

Это не единственный случай безалаберного отношения властей к возводимому для детей-сирот жилью. В октябре этого года группа активистов проекта «Мы не одни» во главе с председателем правления РОО «Объединение по защите прав детей-сирот» Эльдаром Физиевым наведались в Волгограде в переулок Удмуртский, по адресу: строение 2. По этому адресу давно строят 9-ти этажное здание для детей-сирот. Весной, когда очередники, которые уже по 11, а то и по 15 лет после выпуска из детдома ждут жилья, устроили скандал, власти региона пообещали, что вот в этот дом их и заселят вскоре. Но…

 — На строительной площадке полная тишина, нет ни одного строителя и представителей застройщика, — рассказал Эльдар Физиев. — Нам удалось провести беседу с охранником, который пояснил: стройка стоит уже минимум 2,5 месяца. По причине отсутствия финансирования, как пояснил охранник. Как такое может быть, когда деньги на жилье для детей-сирот выделяет не только область, но и государство по федеральной программе, и эти деньги давно были выделены на этот дом?!!

Девятиэтажное здание на ул. Удмуртской, 2, должно было войти в эксплуатацию в первом квартале 2016 года, Там 210 квартир для детей-сирот. Но по неизвестным причинам стройка просто остановилась. РОО «Объединение по защите прав детей-сирот» намерено обратиться в Совет по правам человека для защиты прав и интересов детей сирот, а также направить коллективное обращение на имя губернатора области, для того чтобы взяли на особый контроль обеспечение и строительство жилья для данной категории граждан.

— Я неоднократно предлагал в комитете строительства региона взять стройки жилья для детей-сирот под усиленный контроль: привлечь к контролю над расходованием средств и ходом этих строек прокуратуру, счетную палату, общественников, — говорит Эльдар Физиев. —  Но контроля нет, видно, чиновникам это не надо. И вот результат…

По данным организации «Объединение по защите прав детей-сирот», более 3000 выпускников детдомов в Волгоградской области сегодня стоят в очереди на получение жилья как дети-сироты, и это только вершина айсберга. Большинство — находится на стадии получения документов, чтобы встать в эту очередью. Так что в ближайшие годы количество очередников из числа детей-сирот будет только расти.

В соседней с Волгоградской областью Астраханской — ситуация с выделением квартир и строительством жилья для детей-сирот по федеральной программе ничуть не лучше. Много шума в СМИ наделала история выпускника детдома Георгия Карпенкова. Парню уже 25 лет. Суд обязал региональные власти предоставить сироте жилье. Но исполнять решение ответчик не спешит. В Лиманском районе Астраханской области, где планировалось строительство социального жилья для сирот, в том числе и для Георгия, так и остался пустырем с залитым фундаментом. Там тоже стройка заморожена.

В итоге парень, у которого в паспорте до сих нет прописки, не имеет возможности устроиться на нормальную работу, вынужден перебиваться случайными заработками, и до недавнего времени жил в палатке. И все это несмотря на начавшиеся морозы.

По данным генпрокуратуры РФ, случаев, когда чиновники «забывали» дать квартиры детям-сиротам, более 10 лет стоящим в очереди на получение такого жилья, также часто наблюдаются в республиках Кавказа: в Кабардино-Балкарской Республике и в Ингушетии.

В Астрахани же, после того, как история Георгия Карпенкова получила большую огласку и вызвала широкий общественный резонанс, директор центра соцподдержки населения Советского района нашла ему временное жилье — комнату в общежитии. Молодой человек, конечно, с радостью согласился поселиться в общаге: по крайней мере, там ему не грозит замерзнуть насмерть на улице из-за безалаберности и «забывчивости» чиновников.

Сколько Карпенкову предстоит прожить во «временном» жилище в общежитии и когда ему, наконец, дадут положенную по закону жилплощадь, никто пока сказать не может.

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