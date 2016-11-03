Лечить СПИД молитвой
Правительство, депутаты, Путин, главные медики – они же не знают, что реально можно сделать с эпидемией СПИДа. Они же на самом деле даже приблизительно не понимают, как быть с миллионами наркоманов и тем, что в России уже целые города или спились, или укололись или нанюхались. На какие-то бутафорские социальные программы иногда еще швыряют миллиарды, чтобы их было проще таким образом украсть. Но на борьбу с вырождением нации денег в бюджете не предусмотрено.
Однако нельзя же просто смотреть на это и глазами хлопать. Раз про эпидемию СПИДа стало известно, депутаты должны прореагировать. Ну, вот так они и реагируют: нужен пересмотр морально-нравственных ориентиров. Это, например, каких же? У нас же кругом иконы, хоругви, батюшки и князь Владимир. Какие ориентиры на какие мы будем пересматривать? Говорят, что в телевизоре показывают что-то не то. А что именно не то в телевизоре показывают? Я-то знаю ответ. В телевизоре уже некоторое время показывают всякую пропаганду, которая превращает людей в идиотов, а разбавляют это дебильными сериалами и не менее дебильными ток-шоу. Я бы начал вот с этих морально-нравственных ориентиров.
Но ВИЧ в стране, конечно, не от этого. Потому что даже на нашем телевидении никто не рекламирует героин и «крокодила» и вести беспорядочную половую жизнь никто не призывает. Я вам больше скажу: молодежь вообще не смотрит телевизор. Телевизор – это устаревший прибор для тех, кому за 45. Все хорошее и все плохое об этой жизни ребята узнают из других источников. Но когда депутаты призывают усилить воспитательную работу, я могу им ответить только одно: вы или жулики или импотенты. Потому что никакая воспитательная работа еще никого не отучила от иглы или от бутылки. Тем более такая кондовая работа, какую всегда вели в наших школах. Но ничего другого вы придумать не в состоянии. Потому что уверены, что любую проблему можно решить промыванием мозгов. Ну и, разумеется, это хороший повод напечатать побольше дурацких плакатов о вреде наркомании, выпустить три вагона бесполезных брошюр о семейных ценностях, прочитать заунывные лекции для скучающего зала или класса, и под этим соусом положить себе в карман пусть не большие, но деньги.
СПИД, проституция и наркомания, происходят не от того, что кто-то впитал неправильную идеологию из «ящика». А потому, что миллионы молодых людей живут в социально разложившемся обществе. Без работы, без профессии, без будущего. Они смотрят на таких же неприкаянных родителей, видят повсюду бедность. А тот же телевизор, раз уж о нем зашла речь, уже два года в выпусках новостей вообще не рассказывает про Россию. Про Сирию, про Украину, про Америку – про что угодно, кроме России. Так что будем лечить СПИД болтовней. А когда болтовня не поможет, будем лечить молитвами. Тем более что на медицину и лекарства денег все равно уже нет.
Источник - Эхо Москвы