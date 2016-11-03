Тюремные медики назвали заключенного Ильдара Дадина симулянтом
По словам тюремных медиков, Ильдар Дадин якобы симулировал эпилептический припадок, когда встречался с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). О заключении медиков сообщила замглавы ОНК Москвы Ева Меркачева
Врачи сегежской колонии номер 7 назвали осужденного оппозиционера Ильдара Дадина, пожаловавшегося на пытки, симулянтом. Днем ранее заключенному стало плохо во время встречи с правозащитниками.
По словам тюремных медиков, Дадин якобы симулировал эпилептический припадок, когда встречался с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). О заключении медиков телеканалу «Дождь» сообщила замглавы ОНК Москвы Ева Меркачева.
Ева Меркачева рассказала, что во время визита правозащитников в ИК-7 у Дадина случился припадок, похожий на эпилептический. Члены комиссии вызвали врачей, однако те после осмотра заявили, что приступ был симуляцией.
Отметим, что ранее руководство ФСИН также утверждало, что никаких следов насилия на теле заключенного Дадина не было обнаружено. Кроме того, сам Дадин якобы под видеозапись отказался от своих заявлений об избиениях и пытках. При этом на встрече с членами ОНК Дадин подтвердил ранее изложенную им информацию об издевательствах над ним и другими заключенными.
Ильдар Дадин через своего адвоката направил письмо супруге, в котором рассказал, что его и других заключенных сегежской колонии постоянно избивают, пытают и угрожают убить, если те станут жаловаться. Теперь в колонии проводится проверка. В скором времени посетить ИК-7 должны члены президентского Совета по правам человека.
Также стало известно, что Ильдара Дадина отправят на обследование в Петрозаводскую городскую больницу. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко после визита в сегежскую колонию омбудсмена Татьяны Москальковой.