В Челябинске прокуратура проверяет детский садик, где малышей кормили супом с червяками
В Челябинске прокуратура проводит проверку в «элитном» детском саду, где воспитанников кормили едой с червяками и личинками. Проверка проводится в садике №370 «Золушка» в Тракторозаводском районе города
В Челябинске прокуратура проводит проверку в «элитном» детском саду, где воспитанников кормили едой с червяками и личинками. Проверка проводится в садике №370 «Золушка» в Тракторозаводском районе города.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждения по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
О ситуации с питанием малышей сообщила 19-летняя воспитательница, которую уволили за отказ кормить такой едой детей. Молодая женщина направила родителям фотографии еды для детей с личинками и червяками. Возмущенные родители обратились в прокуратуру.
«Фото супа, который ели наши дети, ел мой сын. Суп с червями! Разговор с сыном добил меня окончательно. Сказали выловить и есть», - возмутилась одна из мам в соцсети «ВКонтакте».
Воспитатель средней группы Светлана Пронина рассказала, что в августе обнаружила в каше червяков. Она отнесла кашу заведующей, и та обещала во всем разобраться. Однако через несколько дней детям приготовили суп с червями. Пронина утверждает, что таких инцидентов было пять или шесть - с червяками давали пшенку, манку, горох.
Последний такой случай произошел 4 октября, после чего Пронина составила докладную записку, которую подписали 14 воспитателей из других групп. В результате разгорелся конфликт, и 19-летняя воспитатель уволилась.
Родители воспитанников детского садика попросили прокуратуру провести проверку не только по факту соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей, но и проверить бухгалтерию детсада на предмет нарушений.
Родители утверждают, что постоянно вкладывают деньги в этот детский сад и оплачивают различные нужно – от покупки туалетной бумаги до оборудования детской площадки.
Заведующая детсадом «Золушка» Ольга Санникова подтвердила, что такие случаи были, но заверила, что дети блюда с личинками и червяками не ели. Она также переложила ответственность за некачественные продукты на поставщиков.