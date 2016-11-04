Страсбургский суд в срочном порядке рассмотрит дело Ильдара Дадина из-за угрозы его жизни
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке рассмотрит дело оппозиционера Ильдара Дадина, который был осужден на 2,5 года за участие в митингах. Срочность в рассмотрении дела Дадина обусловлена его жалобами на избиения и пытки
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке рассмотрит дело оппозиционера Ильдара Дадина, который был осужден на 2,5 года за участие в митингах. Срочность в рассмотрении дела Дадина обусловлена его жалобами на избиения и пытки.
Русская служба BBC со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ сообщила, что ключевым фактом при учете срочности рассмотрения дела является потенциальная угроза жизни или здоровью заявителя или его семьи. Заявка Дадина сочтена срочной.
В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова, навестившая Дадина в сегежской колонии №7, заявила о необходимости перевести осужденного в другую колонию. Омбудсмен внесла предложения о переводе Дадина «в другое исправительное учреждение вне зависимости от результатов проверки его жалоб».
«Конфликт между ним и руководством колонии в любом случае обозначился уже, поэтому лучше его перевести», - заявила Москалькова.
После визита Москальковой Дадина отвезли на обследование в городскую больницу Петрозаводска, чтобы выяснить, из-за чего с ним случился припадок во время встречи с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и врачами. В больнице Дадину сделали магнитно-резонансную томографию и энцефалограмму.
Напомним, Ильдар Дадин передал через адвоката письмо супруге, в котором рассказал о пытках и избиении заключенных в ИК-7. По словам оппозиционера, сотрудники колонии также угрожали ему убийством, если он будет жаловаться.