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04 ноября 07:46

Страсбургский суд в срочном порядке рассмотрит дело Ильдара Дадина из-за угрозы его жизни

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке рассмотрит дело оппозиционера Ильдара Дадина, который был осужден на 2,5 года за участие в митингах. Срочность в рассмотрении дела Дадина обусловлена его жалобами на избиения и пытки

Фото: pgk.livejournal.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке рассмотрит дело оппозиционера Ильдара Дадина, который был осужден на 2,5 года за участие в митингах. Срочность в рассмотрении дела Дадина обусловлена его жалобами на избиения и пытки.

Русская служба BBC со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ сообщила, что ключевым фактом при учете срочности рассмотрения дела является потенциальная угроза жизни или здоровью заявителя или его семьи. Заявка Дадина сочтена срочной.

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова, навестившая Дадина в сегежской колонии №7, заявила о необходимости перевести осужденного в другую колонию. Омбудсмен внесла предложения о переводе Дадина «в другое исправительное учреждение вне зависимости от результатов проверки его жалоб».

«Конфликт между ним и руководством колонии в любом случае обозначился уже, поэтому лучше его перевести», - заявила Москалькова.

После визита Москальковой Дадина отвезли на обследование в городскую больницу Петрозаводска, чтобы выяснить, из-за чего с ним случился припадок во время встречи с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и врачами. В больнице Дадину сделали магнитно-резонансную томографию и энцефалограмму.

Напомним, Ильдар Дадин передал через адвоката письмо супруге, в котором рассказал о пытках и избиении заключенных в ИК-7. По словам оппозиционера, сотрудники колонии также угрожали ему убийством, если он будет жаловаться.

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