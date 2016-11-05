В 80 городах России пройдут митинги с требованием ужесточить наказание для живодеров
В Хабаровске прошел митинг зоозащитников с требованием ужесточить статью о жестоком обращении с животными и справедливого расследования дела «хабаровских живодерок»
В Хабаровске прошел митинг зоозащитников с требованием ужесточить статью о жестоком обращении с животными и справедливого расследования дела «хабаровских живодерок».
Первоначально предполагалось, что на митинг придут 50 человек, однако по факту мероприятие посетили около 200 человек.
Митинг прошел под лозунгом «Нет живодерам!». «Мы заявляли о 50 участниках, однако пришло порядка 200 человек. Люди понимают серьезность ситуации с жестоким обращением с животными и хотят обратить на это внимание широкой общественности», — сообщила она председатель краевой организации «Зоозащита ДВ» Наталья Коваленко.
Люди пришли на акцию с семьями, некоторые привели собак. Участники акции требовали ужесточения статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), принятия закона об ответственном отношении к животным, а также справедливого наказания для хабаровских девушек, устраивавших расправы над питомцами.
Массовые акции зоозащитников против жестокого обращения с животными также пройдут на выходных более чем в 80 городах России. В Москве зоозащитники проведут акицю в Сокольниках.
Волна пикетов против жестокости пошла по стране на фоне дела живодерок из Хабаровска. Две 17-летние девушки брали животных по объявлениям "отдам в добрые руки", а затем издевались над ними, выкладывая фотографии в интернет. Следователями СК установлено, что жертвами злоумышленниц стали не менее 15 животных и птиц.