Водителей будут штрафовать за отсутствие предупреждающих знаков на автомобилях
В МВД предлагают запретить эксплуатацию автомобилей, на которых отсутствуют предупреждающие знаки. Речь идет о знаках «Шипы», «Учебное транспортное средство»
Российских водителей будут штрафовать за отсутствие на автомобилях разного рода предупреждающих знаков, например, «Начинающий водитель» и «Шипы». Соответствующие поправки в правила дорожного движения подготовило Министерство внутренних дел (МВД РФ).
В МВД предлагают запретить эксплуатацию автомобилей, на которых отсутствуют предупреждающие знаки. Речь идет о знаках «Шипы», «Учебное транспортное средство», «Начинающий водитель», «Автопоезд» и т.д., сообщает «Интерфакс».
За нарушение данной нормы водителям будет грозить штраф в размере 500 рублей, сообщил заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин.
Помимо этого в Госавтоинспекции предлагают ужесточить требования к водителям со стажем менее 2 лет. Например, начинающим автомобилистам хотят запретить ездить со скоростью более 70 км в час на любой дороге.
«Молодым владельцам» мотоциклов и мопедов могут запретить перевозить пассажиров. В то же время на автомагистралях мотоциклисты смогут ездить с такой же скоростью, как автомобилисты, — 110 км в час вместо разрешенных сейчас 90 км в час.