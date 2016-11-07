Министерство образования отказалось отменять ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов
Новый министр образования и науки Ольга Васильева отказалась отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Ранее сообщалось, что ЕГЭ могут отменить и вернуться к традиционным выпускным экзаменам
Новый министр образования и науки Ольга Васильева отказалась отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Ранее сообщалось, что ЕГЭ могут отменить и вернуться к традиционным выпускным экзаменам.
Глава Минобрнауки в интервью «Интерфаксу» при этом сообщила о некоторых изменениях, которые происходят в системе школьного образования. Например, в следующем году для 11-классников станут обязательными Всероссийские проверочные работы. Это школьные контрольные, которые централизованно выполняются по всей стране в один день и оцениваются по единым критериям.
Всероссийские проверочные работы будут проводиться по дисциплинам, которые не сдаются в рамках ЕГЭ.
Кроме того, будет изменен ЕГЭ по литературе. Из него уберут тестовую часть и оставят только письменные задания.
«Это будет совсем другой экзамен, в нем полностью будут отсутствовать какие-либо тестовые задания, это будет экзамен, в котором будут только творческие задания с большим развернутым ответом, связанные с теорией литературы. То есть, во-первых, задания увеличатся, они будут требовать хорошего знания текста, а во-вторых, будут повышены требования к самому сочинению», - отметила министр.