Владимир Путин поддержал требование зоозащитников ужесточить наказание для живодеров
Зоозащитники требовали предусмотреть для живодеров лишение свободы сроком до 8 лет, а также снизить возраст уголовной ответственности по данному преступлению до 14 лет ...
Глава государства Владимир Путин поддержал требование зоозащитников об ужесточении наказания за издевательства над животными. Отметим, что в минувшие выходные в 80 городах страны прошли митинги в защиту животных. Поводом для массовых выступлений стало резонансное дело «хабаровских живодерок».
«Безусловно, президент разделяет неприятие актов жестокости над животными, он абсолютно солидарен с теми, кто выступает против», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит «Лента.ру».
Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что в программе Года экологии, мероприятия которого пройдут в России в 2017-м, такая тематика пока не заявлена.
5 ноября в стране прошли митинги с требованием ужесточить наказание за издевательства над животными. Мероприятия прошли в Хабаровске, Москве и других городах страны.
Зоозащитники требовали, в частности, предусмотреть для живодеров лишение свободы сроком до 8 лет, а также снизить возраст уголовной ответственности по данному преступлению до 14 лет.
Участники митингов подписали индивидуальные обращения к Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль ситуацию с безнадзорными животными и по всей строгости привлечь к ответственности живодерок из Хабаровска, жертвами которых стали как минимум 15 кошек и собак.