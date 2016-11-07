Меню
Общество
Хэллоуин противоречит российскому законодательству
Общество
07 ноября 15:48

Владимир Путин поддержал требование зоозащитников ужесточить наказание для живодеров

Зоозащитники требовали предусмотреть для живодеров лишение свободы сроком до 8 лет, а также снизить возраст уголовной ответственности по данному преступлению до 14 лет ...

Фото: mr7.ru

Глава государства Владимир Путин поддержал требование зоозащитников об ужесточении наказания за издевательства над животными. Отметим, что в минувшие выходные в 80 городах страны прошли митинги в защиту животных. Поводом для массовых выступлений стало резонансное дело «хабаровских живодерок».

«Безусловно, президент разделяет неприятие актов жестокости над животными, он абсолютно солидарен с теми, кто выступает против», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит «Лента.ру».

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что в программе Года экологии, мероприятия которого пройдут в России в 2017-м, такая тематика пока не заявлена.

5 ноября в стране прошли митинги с требованием ужесточить наказание за издевательства над животными. Мероприятия прошли в Хабаровске, Москве и других городах страны.

Зоозащитники требовали, в частности, предусмотреть для живодеров лишение свободы сроком до 8 лет, а также снизить возраст уголовной ответственности по данному преступлению до 14 лет.

Участники митингов подписали индивидуальные обращения к Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль ситуацию с безнадзорными животными и по всей строгости привлечь к ответственности живодерок из Хабаровска, жертвами которых стали как минимум 15 кошек и собак.

Читайте также
В 80 городах России пройдут митинги с требованием ужесточить наказание для живодеров
Приморский океанариум подаст в суд на пользователей соцсетей из-за обвинений в гибели животных
Приморский океанариум после гибели двух дельфинов закрыл продажу билетов
Сейчас на главной
Авторская колонка
Номенклатурная революция Подмосковья
За год до исторического юбилея Московскую область ломая через колено ввергают в пучину диктатуры, объявив войну сельскому истеблишменту.
Николай Дижур
Горячие новости
Министерство образования отказалось отменять ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов
Новый министр образования и науки Ольга Васильева отказалась отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Ранее сообщалось, что ЕГЭ могут отменить и вернуться к традиционным выпускным экзаменам
Горячие новости
Депутатам Госдумы запретили выезжать на служебных автомобилях за пределы Москвы
Депутатов Госдумы ограничили в использовании служебных автомобилей. Так, например, народным избранникам запретили выезжать на «думских» автомобилях за границы Москвы ...
Горячие новости
С глаз долой - из сердца вон
Политологи сообщили об утере политического влияния бывшим главой администрации президента Сергеем Ивановым и бизнесменом Геннадием Тимченко. По данным экспертов, Сергей Иванов и Геннадий Тимченко более не входят в ближний круг президента Владимира Путина
Адвокатура
Фальшивозащитник
На главу Адвокатской палаты Московской области мы обратили внимание еще в 2011 году. Тогда кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Алексей Галоганов позабыл указать пару миллионов в своей декларации. Об Алексее Павловиче упоминал в интервью нашему изданию его бывший коллега по цеху. И мы решили разобраться ...
Авторская колонка
Нефутбольная и отмороженная
Нетрудно заметить, что люди, которые утверждают, что играть в условиях ноябрьского Томска в футбол на уровне премьер-лиги недопустимо – это те же самые граждане, которых возмутила фраза «Россия – нефутбольная страна». Выходит, Томск – не Россия.
Уткин Василий
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
В Дублине около здания посольства РФ разбросали «окровавленных» кукол
В Дублине к зданию посольства Российской Федерации местные жители принесли измазанных красной краской кукол. «Окровавленные» куклы разбросали в знак протеста против действий российской армии в сирийском Алеппо
Горячие новости
В Иваново в жилом доме произошел взрыв газа. Погибли шесть человек
В Иваново в двухэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек. Еще 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Четверо находятся в реанимации
Отставки южнокорейского президента потребовали десятки тысяч человек
В Южной Корее были арестованы три человека из окружения президента страны Пак Кын Хе. Бывших помощников президента Ан Чон Бома и Чон Хо Сона, а также ее подругу Чхве Сун Cиль обвиняют во вмешательстве в государственные дела, мошенничестве и злоупотреблении влиянием.
Горячие новости
Водителей будут штрафовать за отсутствие предупреждающих знаков на автомобилях
В МВД предлагают запретить эксплуатацию автомобилей, на которых отсутствуют предупреждающие знаки. Речь идет о знаках «Шипы», «Учебное транспортное средство»
Горячие новости
В 80 городах пройдут митинги в защиту животных
В Хабаровске прошел митинг зоозащитников с требованием ужесточить статью о жестоком обращении с животными и справедливого расследования дела «хабаровских живодерок»
Авторская колонка
Трамвай подмосковного губернатора
Читаю я в последнее время длинными осенними вечерами закон о местном самоуправлении, вместо того, чтобы почитать на ночь вице-губернатора Твери Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина ...
Николай Дижур
Горячие новости
ЕСПЧ в срочном порядке рассмотрит дело Ильдара Дадина
Европейский суд по правам человека в приоритетном порядке рассмотрит дело оппозиционера Ильдара Дадина, который был осужден на 2,5 года за участие в митингах. Срочность обусловлена его жалобами на избиения и пытки
поисковые системы
«Яндекс» дошел до смысла
В поиске «Яндекса» появился новый алгоритм «Палех», который позволит системе лучше понимать смысл запросов пользователей. Для этих целей компания использовала технологию нейронных сетей, которую ранее уже внедрила в приложения сервиса «Авто.ру» и использовала для написания песен.
Горячие новости
В Челябинске прокуратура проверяет детский садик, где малышей кормили супом с червяками
В Челябинске прокуратура проводит проверку в «элитном» детском саду, где воспитанников кормили едой с червяками и личинками. Проверка проводится в садике №370 «Золушка» в Тракторозаводском районе города
Горячие новости
Тюремные медики назвали заключенного Ильдара Дадина симулянтом
По словам тюремных медиков, Ильдар Дадин якобы симулировал эпилептический припадок, когда встречался с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). О заключении медиков сообщила замглавы ОНК Москвы Ева Меркачева
Горячие новости
Легендарный клоун Олег Попов скончался на гастролях в Ростове-на-Дону
В минувшую среду, 2 ноября, скончался популярный артист цирка Олег Попов. Ему было 86 лет. О кончине артиста сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. Артист скончался на гастролях в Ростове-на-Дону
Авторская колонка
Лечить СПИД молитвой
Правительство, депутаты, Путин, главные медики – они же не знают, что реально можно сделать с эпидемией СПИДа. Они же на самом деле даже приблизительно не понимают, как быть с миллионами наркоманов и тем, что в России уже целые города или спились, или укололись или нанюхались.
Орехъ Антон