Силовики проверят сведения о финансировании украинских «карателей» структурами «Альфа-банка»
Депутаты Госдумы намерены направить запрос в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о возможной причастности структур «Альфа-банка» к финансированию украинских силовиков, участвующих в военной операции на Донбассе
Депутаты Госдумы намерены направить запрос в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о возможной причастности структур «Альфа-банка» к финансированию украинских силовиков, участвующих в военной операции на Донбассе.
Замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что депутаты готовы поддержать инициативу единоросса Евгений Федорова, который предложил сделать парламентский запрос по «Альфа-Банку» в связи с его финансированием так называемой антитеррористической операции, сообщает ТАСС.
По данным депутата Федорова, средства госбюджета Украины, из которого должны финансироваться военнослужащие ее вооруженных сил, поступают на счета частного коммерческого банка и используются для выплаты зарплат в зоне «антитеррористической операции» украинским силовикам, ответственным за гибель тысяч граждан.
Народный избранник отметил, что речь идет о солдатах, которые «осуществляют карательную операцию, уничтожая русских людей на территории Украины».
Внимание к этому вопросу привлекли активисты Национально-освободительного движения (НОД), которые провели в российских городах акцию с названием «Фридман и «Альфа-банк», на кого работаете?».
В «Альфа-банке» заявили, что украинский одноименный банк является «полностью самостоятельной и независимой структурой». В российском «Альфа-банке» в беседе с РБК заверили, что никогда не финансировали и стороны вооруженного конфликта.