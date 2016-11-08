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Николай Сергеев
Коммерсантъ
08 ноября 02:37

Спецназ похищал для убийств

Закончено дело офицеров, помогавших оргпреступному сообществу

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Следственный комитет завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении бывших старших офицеров специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Булат" ГУ МВД России по Московской области Андрея Санкина и Виктора Пронина. Им инкриминируется участие в преступном сообществе Аслана Гагиева (Джако). По заказу последнего в ходе криминальных разборок офицеры-орденоносцы поучаствовали в похищении шести человек, которые впоследствии были убиты.

Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу полковнику Андрею Санкину и подполковнику Виктору Пронину инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ст. 126 (участие в преступном сообществе и похищение людей) УК РФ. Кроме того, по версии следствия, один из спецназовцев мог являться соучастником убийства двух человек (ст. 105 УК).

Как установили участники расследования, Андрей Санкин, Виктор Пронин и полковник Евгений Яшкин (его дело выделено в отдельное производство) познакомились с Асланом Гагиевым еще в 2004 году. Спецназовцы между командировками в горячие точки вначале подрабатывали охранниками у криминального авторитета, а потом стали по его заданиям участвовать в похищениях людей.

По одной из версий, спецназовцев Джако решил использовать, не только учитывая полученные ими в ходе службы в правоохранительных органах навыки, но и рассчитывая, что в случае остановок автотранспорта машины, в которых они перемещались, смогут избежать досмотров при предъявлении офицерами служебных удостоверений.

Первая акция с участием офицеров Санкина и Пронина, по данным следствия, была проведена в июне 2006 года. Переодевшись в милицейскую форму, боевики, среди которых был сам Джако, прежде старавшийся не выходить лично на дело, в подмосковном поселке Болшево захватили четверых земляков лидера ОПС. Похищенных на двух машинах (одной из них управлял офицер Яшкин) вывезли на 41-й километр трассы Москва-Рига. Там в придорожной канаве действующий сотрудник милиции Максим Николаев, являвшийся штатным киллером сообщества, расстрелял всех четверых из пистолета. Затем его ближайший сообщник Сергей Бегларян облил трупы бензином и сжег.

Через два года, в январе 2008-го, на очередную акцию боевиков отправились уже офицеры Санкин с Яшкиным. Бандиты, снова вооружившись и переодевшись в милицейскую форму, провели под видом официальных силовиков целую спецоперацию, в результате которой в московском кафе на Малой Почтовой улице были похищены Лажа Авлохашвили и Дато Джавахишвили, занимавшиеся водочным бизнесом. Пленников в минивэне Chrysler, за рулем которого сидел офицер Яшкин, привезли на улицу Макаренко в офис ОАО "Финансово-лизинговая компания", находившейся под контролем Джако, а затем на базу в подмосковные Химки. Там киллеры Николаев и Бегларян задушили своих жертв, а их тела расчленили, разбросав куски по округе. Санкина следствие признало соучастником этого преступления.

Впоследствии подельники по приказу Джако устроили чистку в ОПС, ликвидировав Николаева и Бегларяна, на счету которых десятки убийств, в том числе владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника, негласного хозяина разорившихся во время финансового кризиса 2004 года Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст" Александра Слесарева и председателя правления банка "Кутузовский" Олега Новосельского.

Евгений Яшкин, участвовавший в качестве водителя в совершении двух десятков убийств, по заключению экспертов, сошел с ума, поэтому Мосгорсуд по результатам судебного следствия направит его на принудительное лечение. Очевидно, в том же суде по завершении ознакомления с материалами расследования будет рассмотрено дело Андрея Санкина и Виктора Пронина, награжденных за борьбу с терроризмом орденами Мужества и медалями "За отвагу". В свою очередь, Аслана Гагиева, который мог бы рассказать следствию о мотивах более шести десятков убийств, вменяемых участникам его ОПС, Австрия никак не выдаст России.

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