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08 ноября 11:52

Туроператоры пообещали россиянам низкие цены на путевки в Египет

Туроператоры пообещали россиянам доступные цены на путевки в Египет после возобновления авиационного сообщения между странами. Так, средняя стоимость недельного тура составит 30 тысяч рублей на человека

Фото: astrakhan-travel.ru

Туроператоры пообещали россиянам доступные цены на путевки в Египет после возобновления авиационного сообщения между странами. Так, средняя стоимость недельного тура составит 30 тысяч рублей на человека.

«Египет интересен как раз бюджетным предложением. Сумма в 30 тысяч рублей является золотой серединой. Что-то будет ниже, а что-то будет выше — четыре-пять звезд будет дороже», - заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Борзыкин в эфире телеканала «360».

После возобновления авиарейсов между Россией и Египтом авиакомпании в течение недели смогут подготовиться к перевозке туристов.

Министр транспорта России Максим Соколов также сообщил, что египетские отельеры для привлечения клиентов будут готовы давать российским турфирмам существенные скидки в первое время после восстановления авиасообщения.

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