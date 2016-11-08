Туроператоры пообещали россиянам низкие цены на путевки в Египет
Туроператоры пообещали россиянам доступные цены на путевки в Египет после возобновления авиационного сообщения между странами. Так, средняя стоимость недельного тура составит 30 тысяч рублей на человека
Туроператоры пообещали россиянам доступные цены на путевки в Египет после возобновления авиационного сообщения между странами. Так, средняя стоимость недельного тура составит 30 тысяч рублей на человека.
«Египет интересен как раз бюджетным предложением. Сумма в 30 тысяч рублей является золотой серединой. Что-то будет ниже, а что-то будет выше — четыре-пять звезд будет дороже», - заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Борзыкин в эфире телеканала «360».
После возобновления авиарейсов между Россией и Египтом авиакомпании в течение недели смогут подготовиться к перевозке туристов.
Министр транспорта России Максим Соколов также сообщил, что египетские отельеры для привлечения клиентов будут готовы давать российским турфирмам существенные скидки в первое время после восстановления авиасообщения.