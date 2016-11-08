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08 ноября 14:42

Стоимость парковки на улицах Москвы подорожает до 230 рублей в час

С рекомендацией повысить тариф выступили специалисты Московского автодорожного института. Также в институте предложили ограничить время «льготной» стоянки двумя часами и применить прогрессивную шкалу тарификации ...

Фото: en.i566.ru

Стоимость автомобильной парковки на улицах российской столицы может вырасти до 230 рублей в час. С рекомендацией повысить тариф выступили специалисты Московского автодорожного института (МАДИ).

Завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев на конференции «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» отметил, что парковки в центре Москвы загружены более чем на 90%, а многие водители тратят больше пяти минут на поиск места для стоянки. Загруженность парковок провоцирует водителей на нарушение правил дорожного движения.

По словам Жанказиева, цена является одной из самых действенных мер для того, чтобы регулировать заполняемость парковок. Специалист отметил, что в пределах Бульварного кольца, на которых действуют тарифы до 300 рублей в час, парковки загружены не более чем на 40%.

При таком раскладе специалисты МАДИ рекомендуют столичным властям повысить тариф на уличных парковках в центре Москвы до 230 рублей в час. Также в институте предложили ограничить время «льготной» стоянки двумя часами и применить прогрессивную шкалу тарификации на самых загруженных парковках.

Отметим, что в мэрии Москвы ранее также не исключали повышения стоимости парковки с целью их разгрузить. Мэр города Сергей Собянин выразил мнение, что тарифы стоит повышать, если парковка заполняется более чем на 80%.

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