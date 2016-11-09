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09 ноября 00:18

В интернете появилась петиция за усиление медийной активности Натальи Поклонской

Российские граждане в ответ на рекомендацию депутату Госдумы Наталье Поклонской умерить медийную активность разместили на сайте общественных инициатив Change.org петицию с требованием, напротив, «усилить присутствие Поклонской в медиапространстве»

Российские граждане в ответ на рекомендацию депутату Госдумы Наталье Поклонской умерить медийную активность разместили на сайте общественных инициатив Change.org петицию с требованием, напротив, «усилить присутствие Поклонской в медиапространстве».

Петиция составлена москвичом Ильей Жегулевым и адресована президенту Владимиру Путину, Госдуме и руководству «Единой России».

«Считаем, что Поклонская имеет право на выражение своей позиции по каждому вопросу. Человеку свойственно ошибаться, а граждане России имеют право на здоровый смех. Если Поклонской запретить доступ в эфир, то деятельный депутат все свободное время будет тратить на запросы в прокуратуру с требованием проверить фильмы, которых она не смотрела», - говорится в петиции.

Ранее появилась информация, согласно которой руководство «Единой России» настоятельно рекомендовала депутату Наталье Поклонской умерить свою медийную активность в связи с тем, что ряд ее последних высказываний вызвали широкий общественный резонанс. Позднее, правда, в «Единой России» опровергли информацию о данных Поклонской рекомендациях.

За последнее время экс-прокурор Крыма, а сейчас депутат от «Единой России» отличилась жалобой в прокуратуру на художественный фильм Алексея Учителя «Матильда» об императоре Николае II, сравнениям Ленина с Гитлером, а также приписанной полководцу Суворову фразе из пьесы Грибоедова «Горе от ума».

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