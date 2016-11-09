В России появится новый праздник – День верности присяге
В России может появиться еще один праздник. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила учредить День верности присяге. Соответствующий документ пока не внесен в Госдуму, но сенатор обещает сделать это на следующей неделе
В России может появиться еще один праздник. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила учредить День верности присяге. Соответствующий документ пока не внесен в Госдуму, но сенатор обещает сделать это на следующей неделе.
Ольга Ковитиди отметила, что праздник стоит учредить ради граждан, которые приняли присягу и «до последней капли крови были ей верны».
«Память о тех, кто был готов погибнуть за веру, Отечество должна бережно сохраняться именно сейчас, когда Россия сталкивается с нарастающими вызовами и угрозами, а важные для исторической памяти ее граждан события искажаются как в ближнем, так и в дальнем зарубежье», - говорится в пояснительной записке к документу.
Дата празднования Дня верности присяге не сообщается.