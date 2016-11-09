Жестокое похмелье блогера
Почему графоманы становятся одной из главных угроз в современном мире
Моя жизнь была гораздо интереснее и счастливее без Facebook. Но некоторое время назад служебная необходимость вынудила меня завести аккаунт. Первая неделя прошла хорошо – в добавлении «друзей», вторая – подарила эйфорию причастности к распространению огромного количества ценной информации, третья – стала жестоким похмельем. И породило его одно неожиданное для меня наблюдение – в Facebook нет информации. Есть лишь субъективные отголоски новостей из «реального» мира, эхом отзывающиеся в френд-ленте. Казалось бы, с первого взгляда ничего страшного. Людям свойственно обсуждать какие-то события, делиться мнениями. Но беда в том, что на 90% в Facebook нет обсуждений и анализа, только тиражируемые реакции. Посудите сами, большая часть френдов – единомышленники (как нам кажется). Мы варимся в одной и той же тусовке, которая многократно повторяет нами же усвоенные «истины» о происходящем. Нам приятно осознавать себя в среде, где нас понимают, – срабатывает стародавний инстинкт и идентификация «свой–чужой». Сотни раз повторенные френдами постулаты становятся для нас бронебойными аргументами против тех, других, которые живут с отличным от нашего мнением. Кстати, с каким? По большому счету мы и не знаем – у нас нет спора, нет желания встать на сторону оппонента, подойти критически к собственной точке зрения. Потому что наше мнение (я, конечно, не исключаю, что есть люди, которые способны отделять зерна от плевел) – это компиляция постов по теме. Дискуссии нет, возможно, отчасти потому, что нет ни внутренней, ни внешней модерации.
Давайте представим себе, как вынашивались и рождались идеи, скажем, в XIX веке. Я в данном случае отметаю «базарные» разговоры, которые считаю наиболее близкими к сегодняшему Facebook. Допустим, ты уже достаточно зрелый человек (или так думаешь), ты обеспечен и считаешь себя философом. Что делать? Как вариант, собирать у себя дома «просвещенные» кружки для обсуждения важнейших проблем современности. И еще одна вводная: при этом ты хочешь оставить о себе память и сделать вклад в развитие философской мысли, а не просто попить чаю в хорошей компании. У тебя возникает сразу несколько проблем: как пригласить к себе «светочей мысли»; как понять, что именно они интересны и полезны для спора; как убедить их, что ты и твой кружок достойны того, чтобы тратить на вас время? Пока ты будешь биться над решением всех этих задач, ты перечитаешь десяток ценных книг, испишешь сотню листов, пытаясь досконально точно изложить свою позицию по интересующим тебя вопросам, продумаешь систему аргументации против оппонентов. И, конечно, спустя какое-то время все-таки соберешь у себя «светочей». И, вероятнее всего, в процессе дискуссии ты будешь разгромлен. Потом возможны два варианта: ты уйдешь в себя и, лелея в себе непризнанного гения, удалишься в деревню, где будешь писать пасквили в стол, либо поймешь свои слабые стороны, начнешь все сначала, убедишь старших «товарищей» вступить с тобой в научную переписку и начнешь расти над собой, постоянно получая совсем не те «согласные» письма, на которые ты рассчитывал вначале. Но в любом случае ты будешь находиться внутри дискуссии, тебе придется искать аргументы, анализировать, вставать то на одну, то на другую точку зрения.
Или можно начать, например, писать статьи в тематические журналы. И долго-долго получать отказы на публикацию. Потому что ты, к сожалению, дилетант.
Facebook же упрощает и ускоряет жизнь. Случилось событие, и ты уже через десять минут, проглядев новостные и френд-ленты, способен выдать структурированное, авторитетное мнение по этому вопросу. А «друзья» подхватят его сотней постов и, снабжая собственными экспертными комментариями, начнут разносить дальше и дальше… Пока враги заходятся своими лживыми постами, выставляющими то же самое событие в исковерканном виде… виде… виде… де… де…
А еще обязательно будут котики. Что, кстати, не самое большое зло. Но все это – информационный шум, который гораздо страшнее отсутствия информации. Мы теряем ориентиры и понимание времени (Ого, неужели уже полночь?), перестаем размышлять и спорить с самим собой в первую очередь. Ведь нас поддерживают – с сегодняшнего дня уже 130 френдов! А что доносится оттуда? Из-за баррикад? Злое шипение обиженных лжецов.
Мы все – как плохие теннисисты. В нас летят мячи, мы лупим по ним что есть сил, лишь бы за сетку перелетели. Лишь бы махать ракеткой. Тактика и стратегия – это всё для тех, у кого с «физухой» проблемы. А еще мы злимся, потому что мячей все больше, противник тоже крепок и способен лупить.
Вы читали когда-нибудь, как Петр Столыпин воевал с Facebook? В первых Думах. Он произносил речи, приводил факты, доказывал, выстраивал перед депутатами логические цепочки рассуждений. А в ответ слышалось гудение пчелиного роя. Так приходилось распускать одну Думу за другой. Вот так вспоминает дискуссии во второй Думе дочь Петра Столыпина – Мария: «Мы с моей матерью были, конечно, в этот день в Думе. Ложи для публики были устроены не на хорах, как в Таврическом дворце, а внизу, так что мы находились очень близко к ораторам и видали и слыхали всё очень отчетливо.
Декларация, громко и четко прочитанная папой, была прослушана молча и серьезно, без тех оскорбительных выкриков, к которым мы так привыкли в первой Думе, и по прочтении была покрыта шумными аплодисментами справа.
Глядя на удовлетворенное лицо папы, сходящего с трибуны под аплодисменты, невольно с облегчением вздохнула и я, слушавшая с напряженным вниманием его слова. Боже мой! Неужели наступили, действительно, те долгожданные дни, когда Дума и правительство смогут рука об руку работать на благо России!
Но надежды эти были напрасны и сразу разбиты, когда начал свою речь социал-демократ Церетелли, взошедший на трибуну после моего отца. Как болезненно сжалось сердце, когда я услышала его слова: снова огульное осуждение правительства, грубая хула, наглые, уже ставшие трафаретными выкрики...
Правые подняли невероятный шум, требуя от председателя остановить оратора. Председатель Головин, не обращая ни малейшего внимания ни на возмутительную речь Церетелли, ни на выкрики левых депутатов, стал требовать прекращения шума справа.
Церетелли сменили другие представители левых партий, до кадетов включительно, и полились бурные потоки грязи на правительство. Когда же стремились сказать свое слово правые, левые криком и шумом мешали им высказаться.
Наконец, было принято предложение о прекращении прений… Папа встал и с гордо поднятой головой спокойно взошел на трибуну, и так властно и уверенно раздался его голос, что вся огромная, только что гудевшая и стонавшая от криков зала вдруг замерла».
Тогда – в 1907 году – в день открытия второй Думы и были произнесены ставшие крылатыми слова Столыпина:
«Все ваши нападки рассчитаны на то, чтобы вызывать у власти, у правительства паралич воли и мысли; все они сводятся к двум словам: «Руки вверх». На эти слова правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить тоже только двумя словами: «Не запугаете!»
К чему я все это говорю? К тому, что даже тогда, в условиях жесткого разделения общества, очень упрощенно, на монархистов и революционеров, в Думе существовали прения. Были разные точки зрения, они встречались, врезались друг в друга, приводили к конфликтам (так, Столыпин публично вызывал на дуэль кадета Родичева за грубые слова о «столыпинских галстуках», которые, по мнению Родичева, правительство использует как единственное средство для борьбы с «эксцессами революции». Родичев, кстати, отказался от дуэли и публично извинился).
А теперь, к сожалению, и общество в целом, и парламент в частности – это «не место для дискуссий». Псевдодискуссии перенеслись в Facebook, которые на самом деле не показывают ничего, кроме жесткого разделения общественности по принципу «свой–чужой» и крайнего недоверия друг к другу.
И о насущном и приземленном: гораздо приятнее, конечно, когда с тобой соглашаются… Но такое согласие внутри френд-ленты ведет только к самоуверенности, оторванности и злости.
И еще одно замечание: весь этот текст – сугубо дилетантское размышление. «Светочи мысли» наверняка сразу же разобьют его своими доводами, и мне ничего не останется, как удалиться куда-то, где хороший Интернет, и активно писать посты в Facebook. У меня есть свои читатели!