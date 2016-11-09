Сибиряк отсудил у судебных приставов 100 тысяч рублей за сорванный отдых в Египте
Житель Канска Красноярского края через суд добился выплаты компенсации от Федеральной службы судебных приставов РФ за сорванный семейных отдых за границей. По решению суда, ФССП должна выплатить мужчине 100 тысяч рублей
Житель Канска Красноярского края через суд добился выплаты компенсации от Федеральной службы судебных приставов РФ за сорванный семейных отдых за границей. По решению суда, ФССП должна выплатить мужчине 100 тысяч рублей.
В июне 2015 года судебный пристав вынес постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении жителя Канска, признанного судом виновным в административном правонарушении по статье «Управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав».
Правонарушителя обязали заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Мужчина штраф уплатил 1 июля 2015 года и в тот же день предоставил копию квитанции судебному приставу.
Однако 11 августа судебный пристав-исполнитель ОСП по Канску и Канскому району вынес постановление о временном ограничении мужчины в выезде за границу. Самого «должника» об этом не уведомили.
3 сентября это ограничение было снято, но с мужчины взыскали исполнительный сбор с размере 2,6 тысячи рублей за неуплату штрафа в установленный срок. Этот сбор мужчина тоже заплатил.
10 сентября 2015 года житель Канска вместе с семьей отправился в отпуск в Египет по путевке стоимостью 240 тысяч рублей. Однако в аэропорту Красноярска мужчине не позволили вылететь за границу на основании постановления судебного пристава о временном ограничении права на выезд из РФ. Мужчина уговорил жену и ребенка лететь в Египет без него, а сам был вынужден остаться.
В феврале 2016 года оставшийся без отпуска мужчина обратился в Канский городской суд с требованием взыскать с ФССП понесенные им убытки и компенсацию морального вреда. Однако суд отказал истцу в удовлетворении его требований. Мужчина обжаловал этот вердикт в Красноярском краевом суде, который признал его доводы обоснованными.
Суд признал, что правовых оснований для ограничения выезда истца из России не имелось. Кроме того, с него незаконно взыскали исполнительский сбор в размере 2,6 тысяч рублей.