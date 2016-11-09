Россиян будут лишать водительских прав за оставление детей в машине
Депутаты Госдумы предложили лишать водительских прав за оставление ребенка младше 14 лет в автомобиле без присмотра взрослых. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР ...
Депутаты Госдумы предложили лишать водительских прав за оставление ребенка младше 14 лет в автомобиле без присмотра взрослых. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР Виталий Золочевский и Антон Морозов в период исполнения своих полномочий.
В документе предлагается дополнить Административный кодекс статьей, согласно которой родители, оставившие ребёнка до 14 лет в автомобиле, смогут быть привлечены к ответственности. В качестве наказания рассматриваются лишение водительских прав на срок от 1 года до 2 лет или штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает «Парламентская газета».
Виталий Золочевский напомнил о случае, который произошел в 2014 году во Владимире. Отец оставил в машине двух девочек и одного маленького мальчика. В автомобиле произошло замыкание и один ребенок погиб. Кроме того, в нашей стране нередки случаи, когда родители оставляют детей в машине одних, а затем автомобили эвакуируют за нарушение правил парковки. Эвакуаторщики часто не замечают детей в салоне из-за тонировки.
Еще один вопиющий случай произошел в 2013 году в Уфе. Тогда злоумышленники угнали машину, в которой находились 10-месячная девочка и 3-летний мальчик. Детей искали неделю и обнаружили их уже в Казахстане. Угонщики высадили детей на трассе, где их и подобрала проезжавшая мимо пожилая пара.