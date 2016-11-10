«Аэрофлот» перенес и отменил десятки рейсов из-за надвигающейся снежной бури
В связи с предупреждениями синоптиков о надвигающейся на Москву «снежной буре» объявлено о переносе и отмене около нескольких десятков рейсов из аэропорта «Шереметьево». Перенос и отмена касаются рейсов на 10 и 11 ноября ...
Авиакомпания «Аэрофлот» в связи с предупреждениями синоптиков о надвигающейся на Москву «снежной буре» объявила о переносе и отмене около нескольких десятков рейсов из аэропорта «Шереметьево».
Перенос и отмена касаются рейсов на 10 и 11 ноября.
На сайте перевозчика сообщается, что на несколько часов переносятся, в частности, 26 рейсов из столичного аэропорта, а также вылеты в «Шереметьево» из Милана и Аликанте. Всего в ближайшие дни отменяется 45 рейсов «Аэрофлота» из Москвы и еще 44 рейса в Москву.
В качестве причины указываются «неблагоприятные метеоусловия».
По данным синоптиков, 10 ноября в столичный регион придет балканский циклон, который приведет к «снежному апокалипсису». За сутки может выпасть около 45% от месячной нормы осадков.