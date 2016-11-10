Мурманские власти выдают лицензии на добычу краснокнижного дикого оленя
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун установила квоты на добычу дикого северного оленя, который внесен в региональную Красную книгу. На сегодняшний день 77 лицензий на добычу краснокнижного животного распроданы
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун установила квоты на добычу дикого северного оленя, который внесен в региональную Красную книгу.
На сегодняшний день 77 лицензий на добычу краснокнижного животного распроданы, причем по небольшой цене – всего 950 рублей за голову. Имена обладателей лицензий не раскрываются, сообщает «Новая газета».
Между тем, оленеводы говорят о том, что популяция дикого оленя в Мурманской области близка к нулю. В критической ситуации Минприроды ввел трехгодичный мораторий на отстрел, после чего сокращение популяции прекратилось. В 2014 году дикий северный олень был внесен в Красную книгу региона.
Летом 2016 года срок моратория закончился. Однако региональные власти вместо продления моратория поступили в точности наоборот – стали выдавать лицензии на охоту.
В региональном Минприроды заверили, что квота на отстрел небольшая - всего 1,8% от общей численности. Дикого оленя считали с вертолета и насчитали 3960 голов, говорят в министерстве. Оленеводы же утверждают, что дикий олень – это большая редкость и их поголовье не доходит даже до тысячи.