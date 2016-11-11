В Калининграде зиму встречают надеждами на Бога и глобальное потепление
Сильный снегопад может парализовать весь регион
Понижение ночных температур до минусовых отметок и первый снег в очередной раз заставили чиновников Калининграда вспомнить о проблемах, возникающих с уборкой областного центра зимой. Мэр Александр Ярошук признал, что его отношение к снегу резко изменилось после прихода на работу в муниципалитет – теперь снег вызывает у градоначальника исключительно негативную реакцию, поскольку его появление означает проблему очистки улиц и вывоза грязи.
По словам мэра, ситуация осложняется дефицитом средств, который не позволяет обновить специальную технику. «Состояние техники удручающее, давно надо обновлять ее, – говорит Ярошук. – Старые ЗиЛы отработали свой срок и очень часто ломаются. Я надеюсь, что в этом году будет мало снега. Потому что если выпадут обильные снега, с этим количеством техники мы не справимся». Формально в МУП «Чистота» числятся 22 грузовика, но специалисты признают, что на практике «поедут восемь, а три встанут».
Для подстраховки калининградские власти заключили соглашения с тремя частными фирмами, располагающими дорожной техникой. Ее можно будет использовать в форс-мажорных обстоятельствах, которыми в столице региона способен стать даже средний по масштабам снегопад. В Калининграде до сих пор вспоминают зиму 2010/11 года, когда дороги в районные центры пришлось пробивать с помощью бэтээров, выделенных командованием Калининградского оборонительного района. Тогда же горожане любовались сотрудницами мэрии, которые в норковых шубках и сапогах на высоких каблуках кололи лед на пешеходных переходах. На эту меру городские власти пошли в связи с нехваткой дворников.
Но больше, чем на собственные и привлеченные резервы, Александр Ярошук в преддверии наступления зимы рассчитывает на климат и высшие силы: «Все четыре года мы вообще справлялись. Да, были определенные замечания, но все равно техники не хватает. Но по вывозу снега, конечно, у нас нет такого парка, мы не заготавливали, потому что, вы знаете, слава богу, у нас такой мочевой пузырь Европы. Обходят нас циклоны, Балтийское море помогает, Боженька помогает – мы справляемся». В 2015 году мэр на планерке, посвященной подготовке к зимнему периоду, вообще предложил своим подчиненным молиться о теплой погоде.
Надежды на мягкий прибалтийский климат разделяют и в областном правительстве. Там считают, что заботой региональных властей является обеспечение связи между муниципалитетами, а городские улицы и дороги должны заботить органы местного самоуправления. На совещании 9 ноября врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил: «Нужно понять, что сначала – региональные дороги для области, а потом уже – помощь муниципалитетам. В общем, будем стараться не допустить каких-то транспортных коллапсов в случае серьезных снегопадов. Надеюсь, что с погодой повезет, как везло последние три года». Видимо, о том, что будет, если очередной балтийский циклон будет гостить в Калининградской области два-три дня, чиновники предпочитают не думать.