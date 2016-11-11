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11 ноября 12:54

В Петербурге и других городах начались акции протеста против системы «Платон»

В Петербурге началась акция протеста водителей грузового транспорта против системы «Платон». К настоящему времени на юге северной столицы в районе Кольцевой автодороги (КАД) собрались около 30 участников акции. Аналогичные акции протеста проходят и в других городах страны

Фото: sell-off.livejournal.com

В Петербурге началась акция протеста водителей грузового транспорта против системы «Платон». К настоящему времени на юге северной столицы в районе Кольцевой автодороги (КАД) собрались около 30 участников акции.

На свои автомобили дальнобойщики повесили плакаты «Руки прочь от кармана народа», «Нет «Платону» и т.д.

На место проведения акции протеста также прибыли сотрудники полиции и бойцы ОМОН. Полиция предупредила дальнобойщиков, что в случае начала движения колонны фур, они будут производить задержания.

Лидер объединения перевозчиков России Андрей Бажутин сообщил «Росбалту», что аналогичные акции против «Платона» должны пройти в подмосковных Химках, Владивостоке, Уссурийске, Улан-Удэ, Самаре, Нижнем Новгороде, Орле, Оренбурге, Краснодаре, Кирове.

Очередная волна протестных акций против взимания с грузовиков платы за проезд по федеральным трассам связана с намерением правительства отменить льготный тариф по системе «Платона».

Сейчас тариф составляет 1,53 рубля за километр. В начале ноября Минтранс предложил повысить тариф в два раза к июню 2017 года до 3,06 рубля за километр.

Продовольственные союзы России в этой связи обратились к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой отложить повышение тарифов, отметив, что это приведет к подорожанию товаров минимум на 10%.

Теги: Система «Платон»
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