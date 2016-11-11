В Петербурге и других городах начались акции протеста против системы «Платон»
В Петербурге началась акция протеста водителей грузового транспорта против системы «Платон». К настоящему времени на юге северной столицы в районе Кольцевой автодороги (КАД) собрались около 30 участников акции. Аналогичные акции протеста проходят и в других городах страны
В Петербурге началась акция протеста водителей грузового транспорта против системы «Платон». К настоящему времени на юге северной столицы в районе Кольцевой автодороги (КАД) собрались около 30 участников акции.
На свои автомобили дальнобойщики повесили плакаты «Руки прочь от кармана народа», «Нет «Платону» и т.д.
На место проведения акции протеста также прибыли сотрудники полиции и бойцы ОМОН. Полиция предупредила дальнобойщиков, что в случае начала движения колонны фур, они будут производить задержания.
Лидер объединения перевозчиков России Андрей Бажутин сообщил «Росбалту», что аналогичные акции против «Платона» должны пройти в подмосковных Химках, Владивостоке, Уссурийске, Улан-Удэ, Самаре, Нижнем Новгороде, Орле, Оренбурге, Краснодаре, Кирове.
Очередная волна протестных акций против взимания с грузовиков платы за проезд по федеральным трассам связана с намерением правительства отменить льготный тариф по системе «Платона».
Сейчас тариф составляет 1,53 рубля за километр. В начале ноября Минтранс предложил повысить тариф в два раза к июню 2017 года до 3,06 рубля за километр.
Продовольственные союзы России в этой связи обратились к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой отложить повышение тарифов, отметив, что это приведет к подорожанию товаров минимум на 10%.