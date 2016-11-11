Новым замом Юрия Чайки станет фигурант расследования Фонда борьбы с коррупцией
Генеральный прокурор Юрий Чайка обзаведется двумя новыми заместителями. Эти должности займут прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек и начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Саак Карапетян
Генеральный прокурор Юрий Чайка обзаведется двумя новыми заместителями. Эти должности займут прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек и начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Саак Карапетян.
Заместители генпрокурора назначаются Советом Федерации. Когда состоится голосование по их кандидатурам, пока неизвестно.
Отметим, что краснодарский прокурор Леонид Коржинек является фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В частности, борцы с коррупцией связывали знаменитую «банду Цапков» из станицы Кущевская с женами высокопоставленных сотрудников прокуратуры.
Алексей Навальный называл Коржинека покровителем кущевской банды.
Саак Карапетян известен тем, что его супруга в 2015 году задекларировала доход в размере 43 млн рублей, что стало рекордным показателем среди сотрудников прокуратуры и их родственников.
Алексей Навальный новость о повышении Карапетяна и Коржинека прокомментировал весьма лаконично: «Класс. Кущевка переехала в Москву».
«Напоминаю, что Коржинек — это тот самый прокурор, который в буквальном смысле сделал резню в Кущевке возможной. Он не просто непосредственно осуществлял крышевание банды Цапков по поручению семьи Чайки, но и лично прекратил уголовное преследование Цапка, ударившего полицейского. Дело прекратили, Цапок остался на свободе, после чего полученное ощущение вседозволенности, что и привело его к горе трупов.
Карапетян. Решил вопрос с прокуратурой Швейцарии, чтобы они не вели расследование против Артема Чайки (сын генпрокурора). Официально самый богатый чиновник генпрокуратуры, его жена зарабатывает по 45 миллионов рублей в год», - написал в своем блоге оппозиционер.