Наклейки на военной технике оскорбили коммунистов
ФАС попросили разобраться с эмблемами Российского военно-исторического общества
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) запрос о проверке размещения рекламной символики Российского военно-исторического общества (РВИО) на военной технике, прошедшей по Красной площади в ходе реконструкции парада 7 ноября. По мнению господина Рашкина, на параде в честь подвига советских солдат не место «имперским изображениям» двуглавого орла. К тому же, по данным депутата, техника была оплачена из бюджета Москвы. В РВИО заявили, что наклейки были лишь на той части техники, которую общество представило бесплатно, вне аукциона.
В депутатском запросе в ФАС коммунист Валерий Рашкин просит проверить «законность и обоснованность размещения символики (рекламы) Российского военно-исторического общества на исторической военной технике». Экспозиция техники была представлена на реконструкции парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в его 75-ю годовщину. Депутат Госдумы, а вместе с ним и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на старых машинах была размещена наклейка с эмблемой РВИО — черный двуглавый орел с короной, но без скипетра и державы.
Валерий Рашкин в запросе указывает, что организатором мероприятия выступил комитет общественных связей города Москвы. Он ссылается на тендер «на оказание услуг по организации выставочной экспозиции исторической военной техники», размещенный на сайте госзакупок, который за 6,6 млн руб. выиграл Музей техники Вадима Задорожного. Депутат подчеркивает, что господин Задорожный — член попечительского совета РВИО. «Документом также предусмотрено размещение стикеров, содержащих цветной логотип заказчика, которым является комитет общественных связей города Москвы, а не РВИО»,— пишет в запросе господин Рашкин.
Российское военно-историческое общество — общественно-государственное объединение, занимающееся популяризацией военной истории России. Председателем РВИО является министр культуры Владимир Мединский, главой попечительского совета — вице-премьер Дмитрий Рогозин.
В РВИО объяснили, что наклейки были не на всей технике, а только на половине, а точнее, на 22 единицах. По словам заместителя исполнительного директора РВИО Владислава Кононова, организация «добровольно и бесплатно» договорилась с комитетом общественных связей о расширении автопарка имуществом подконтрольных им военно-исторических клубов, которое не было прописано по тендеру. Потому в обществе и сочли возможным наклеить свои эмблемы. «Мы изначально выступили с инициативой максимально воссоздать дух парада 1941 года. Увы, нам удалось не все и он все равно получился отчасти театрализованным: на марше не был воссоздан дух трагедии. Люди ведь уходили оттуда прямо на фронт, а мы пели песни, привезли резиновые пушки,— рассказал “Ъ” господин Кононов.— Ну и вот на наши наклейки обратили внимание, а на российский триколор, которого явно не было в 1941 году, никто не обратил внимания».
На фотографиях с парада видно, что эмблема есть далеко не на всей военной технике. Однако по словам Валерия Рашкина, «имперскому символу» все равно не место на реконструкции парада Советской армии. «Если даже и так, значит, делалось от недомыслия. Дайте мне взглянуть на сценарий. Кто допустил подобную символику?» — задается вопросом депутат.
Отметим, что на сайте РВИО также опубликована статья в защиту эмблем, в которой говорится об уместности памяти в формате «карнавала, игры, развлечения». По мнению ее автора Ирины Алкснис, еще некоторое время назад не было реконструкций, наклеек на машины «Спасибо деду за Победу» и георгиевских лент, потому что были живы многие участники тех событий. Сейчас же память облекается в форму, которая «гарантирует продолжение его жизни на многие годы вперед уже в современном мире», говорится в статье.