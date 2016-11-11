Меню
Общество
Хотят ли русские войны?
Екатерина Гробман
Коммерсантъ
11 ноября 15:36

Наклейки на военной технике оскорбили коммунистов

ФАС попросили разобраться с эмблемами Российского военно-исторического общества

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) запрос о проверке размещения рекламной символики Российского военно-исторического общества (РВИО) на военной технике, прошедшей по Красной площади в ходе реконструкции парада 7 ноября. По мнению господина Рашкина, на параде в честь подвига советских солдат не место «имперским изображениям» двуглавого орла. К тому же, по данным депутата, техника была оплачена из бюджета Москвы. В РВИО заявили, что наклейки были лишь на той части техники, которую общество представило бесплатно, вне аукциона.

В депутатском запросе в ФАС коммунист Валерий Рашкин просит проверить «законность и обоснованность размещения символики (рекламы) Российского военно-исторического общества на исторической военной технике». Экспозиция техники была представлена на реконструкции парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в его 75-ю годовщину. Депутат Госдумы, а вместе с ним и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на старых машинах была размещена наклейка с эмблемой РВИО — черный двуглавый орел с короной, но без скипетра и державы.

Валерий Рашкин в запросе указывает, что организатором мероприятия выступил комитет общественных связей города Москвы. Он ссылается на тендер «на оказание услуг по организации выставочной экспозиции исторической военной техники», размещенный на сайте госзакупок, который за 6,6 млн руб. выиграл Музей техники Вадима Задорожного. Депутат подчеркивает, что господин Задорожный — член попечительского совета РВИО. «Документом также предусмотрено размещение стикеров, содержащих цветной логотип заказчика, которым является комитет общественных связей города Москвы, а не РВИО»,— пишет в запросе господин Рашкин.

Российское военно-историческое общество — общественно-государственное объединение, занимающееся популяризацией военной истории России. Председателем РВИО является министр культуры Владимир Мединский, главой попечительского совета — вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В РВИО объяснили, что наклейки были не на всей технике, а только на половине, а точнее, на 22 единицах. По словам заместителя исполнительного директора РВИО Владислава Кононова, организация «добровольно и бесплатно» договорилась с комитетом общественных связей о расширении автопарка имуществом подконтрольных им военно-исторических клубов, которое не было прописано по тендеру. Потому в обществе и сочли возможным наклеить свои эмблемы. «Мы изначально выступили с инициативой максимально воссоздать дух парада 1941 года. Увы, нам удалось не все и он все равно получился отчасти театрализованным: на марше не был воссоздан дух трагедии. Люди ведь уходили оттуда прямо на фронт, а мы пели песни, привезли резиновые пушки,— рассказал “Ъ” господин Кононов.— Ну и вот на наши наклейки обратили внимание, а на российский триколор, которого явно не было в 1941 году, никто не обратил внимания».

На фотографиях с парада видно, что эмблема есть далеко не на всей военной технике. Однако по словам Валерия Рашкина, «имперскому символу» все равно не место на реконструкции парада Советской армии. «Если даже и так, значит, делалось от недомыслия. Дайте мне взглянуть на сценарий. Кто допустил подобную символику?» — задается вопросом депутат.

Отметим, что на сайте РВИО также опубликована статья в защиту эмблем, в которой говорится об уместности памяти в формате «карнавала, игры, развлечения». По мнению ее автора Ирины Алкснис, еще некоторое время назад не было реконструкций, наклеек на машины «Спасибо деду за Победу» и георгиевских лент, потому что были живы многие участники тех событий. Сейчас же память облекается в форму, которая «гарантирует продолжение его жизни на многие годы вперед уже в современном мире», говорится в статье.

Сейчас на главной
Горячие новости
Кущевка переехала в Москву
Генеральный прокурор Юрий Чайка обзаведется двумя новыми заместителями. Эти должности займут прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек и начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Саак Карапетян
Горячие новости
Платон душит как питон
В Петербурге началась акция протеста водителей грузового транспорта против системы «Платон». К настоящему времени на юге северной столицы в районе Кольцевой автодороги (КАД) собрались около 30 участников акции. Аналогичные акции протеста проходят и в других городах страны
Горячие новости
«Хабаровским живодеркам» предъявлены новые обвинения
Несовершеннолетние жительницы Хабаровска, обвиняемые в жестоких расправах над животными, стали фигурантами еще нескольких уголовных дел. В связи новыми обвинениями Следственный комитет обратился в суд с ходатайством об их аресте
изменение климата
В Калининграде зиму встречают надеждами на Бога и глобальное потепление
Понижение ночных температур до минусовых отметок и первый снег в очередной раз заставили чиновников Калининграда вспомнить о проблемах, возникающих с уборкой областного центра зимой.
Горячие новости
Раскладушки возвращаются
Компания Samsung в будущем намерена выпустить смартфон-раскладушку. Южнокорейская компания уже запатентовала складной смартфон с двумя дисплеями. Один из дисплеев будет включаться, когда устройство закрыто. Новый смартфон сможет гнуться и сгибаться как старые телефоны-раскладушки
Авторская колонка
Лучшее средство от одиночества - поддерживать власть
Пошел на самый верх и строго спросил: – Почему вы не учитываете мое мнение? – А какое у вас мнение? – спрашивают. – Ну, не такое, какое у вас. Я себя уважаю. – Чему же вы тогда удивляетесь?
Ларин Александр
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

высокоскоростные магистрали
Магистраль Москва-Казань не набирает скорость
Правительство отправило на доработку модель крупнейшего инфраструктурного проекта в современной истории России — ВСМ Москва-Казань стоимостью 1,2 трлн руб. Белый дом теперь хочет перепроверить реалистичность всех базовых характеристик ...
Горячие новости
Проще стать гомосексуалистом, чем поменять футбольный клуб
Болельщик московского футбольного клуба «Спартак» написал жалобу в авиакомпанию «Аэрофлот» из-за трансляции на борту ролика с участием футболистов ЦСКА.
Горячие новости
Мурманские власти выдают лицензии на добычу краснокнижного дикого оленя
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун установила квоты на добычу дикого северного оленя, который внесен в региональную Красную книгу. 77 лицензий на добычу краснокнижного животного уже распроданы
социальные сети
Американские выборы вызвали «войну ботов»
Нынешняя президентская кампания в США может войти в историю как первая, в которой были массово использованы программы, распространяющие информацию в соцсетях. Боты создали треть сообщений в Twitter в поддержку Дональда Трампа и пятую часть твитов за Хиллари Клинтон.
Горячие новости
«Аэрофлот» перенес и отменил десятки рейсов из-за надвигающейся снежной бури
В связи с предупреждениями синоптиков о надвигающейся на Москву «снежной буре» объявлено о переносе и отмене около нескольких десятков рейсов из аэропорта «Шереметьево». Перенос и отмена касаются рейсов на 10 и 11 ноября ...
Горячие новости
Россиян будут лишать водительских прав за оставление детей в машине
Депутаты Госдумы предложили лишать водительских прав за оставление ребенка младше 14 лет в автомобиле без присмотра взрослых. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР ...
Горячие новости
Сибиряк отсудил у судебных приставов 100 тысяч рублей за сорванный отдых в Египте
Житель Канска Красноярского края через суд добился выплаты компенсации от Федеральной службы судебных приставов РФ за сорванный семейных отдых за границей. По решению суда, ФССП должна выплатить мужчине 100 тысяч рублей
социальные сети
Жестокое похмелье блогера
Моя жизнь была гораздо интереснее и счастливее без Facebook. Но некоторое время назад служебная необходимость вынудила меня завести аккаунт. Первая неделя прошла хорошо – в добавлении «друзей», вторая – подарила эйфорию ...
Горячие новости
В России появится новый праздник – День верности присяге
В России может появиться еще один праздник. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила учредить День верности присяге. Соответствующий документ пока не внесен в Госдуму, но сенатор обещает сделать это на следующей неделе
Авторская колонка
Если бы американцем был я
Если бы американцем был я, то я бы точно пошел на выборы. Хотя бы потому, что это забавно. А за кого голосовал бы – не так важно. Не было до сих пор президентов женщин? Ну, пусть будет женщина что ли...
Орехъ Антон
Горячие новости
Новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп
Выборы президента США выиграл кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон уже признала свое поражение ...
Горячие новости
Температуру горячей воды в кранах снизят на 10 градусов ради экономии
Действующие санитарные нормы предполагают, что температура воды из-под крана в жилых домах не может быть ниже 60 и не выше 75 градусов по Цельсию. В горячей воде такой температуры не размножаются опасные для здоровья бактерии