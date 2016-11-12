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12 ноября 08:35

Ильдар Дадин сообщил о продолжающихся пытках над заключенными в ИК-7

Оппозиционер Ильдар Дадин, осужденный за нарушение правил проведения митингов, опубликовал новое письмо о ситуации в сегежской колонии №7. Заключенный сообщил, что пытки в колонии продолжаются

Оппозиционер Ильдар Дадин, осужденный за нарушение правил проведения митингов, опубликовал новое письмо о ситуации в сегежской колонии №7. Заключенный сообщил, что пытки в колонии продолжаются.

«Это не исправительное учреждение, это концентрационный лагерь. Людей здесь держат не для того, чтобы они исправились, а для издевательств. Я прошу от моего имени направить заявление в Следственный комитет в связи с тем, что в ИК-7 к заключенным применяется целый комплекс пыток», - цитирует письмо оппозиционера издание «Медуза».

Дадин не стал указывать в письме даты, когда были совершены пытки над заключенными, чтобы сотрудники колонии не уничтожили видеозаписи, как это произошло с записями его избиения.

При этом осужденный оппозиционер сообщил, что к нему самому пытки в настоящее время не применяются. Скорее всего, это связано с визитом в колонию правозащитников, которые проводят проверку после первого письма Дадина, в котором он подробно описал применяемые к нему пытки.

Напомним, побывавшие в ИК-7 члены Совета по правам человека при президенте обнаружили на теле Дадина следы избиения. Отметим, что сотрудники ФСИН ранее заявляли, что «независимые» врачи не нашли на теле заключенного никаких следов насилия.

Также сотрудники колонии хотели проверить показания Ильдара Дадина на «детекторе лжи», но он якобы отказался от этой процедуры. Супруга активиста Анастасия Зотова пояснила, что Дадин даст показания на полиграфе, но только после того, как его обследуют врачи. По ее словам, у супруга имеется черепно-мозговая травма, поэтому проверка на полиграфе может ему навредить.

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