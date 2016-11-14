«Единая Россия» предложила установить вдоль границ РФ памятники Александру Невскому
Вдоль границ Российской Федерации могут установить памятники князю Александру Невскому. С таким предложением выступили в ростовском отделении «Единой России». Акция приурочена к 800-летию Александра Невского ...
Вдоль границ Российской Федерации могут установить памятники князю Александру Невскому. С таким предложением выступили в ростовском отделении «Единой России».
Памятники будут устанавливать постепенно до 2021 года. Акция приурочена к 800-летию Александра Невского.
Один из монументов появится в парке поселка Матвеев Курган Ростовской области. Там уже состоялась закладка камня на месте будущего памятника, который расположится между храмом и братской могилой освободителей района, сообщает «Интерфакс».
«Это не просто дань великому прошлому, но и призыв к нам и нашим потомкам защищать Россию, крепить единство ее народа!», - заявил глава Администрации района Александр Рудковский.
Кто финансирует установку монументов и сколько их будет, не сообщается.