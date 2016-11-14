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14 ноября 09:10

Жители Рязани просят переименовать улицу Безбожная в честь Дональда Трампа

Жители Рязани в честь победы на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа предложили назвать его именем одну из улиц города

Фото: krasfun.ru

Жители Рязани в честь победы на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа предложили назвать его именем одну из улиц города.

В частности, горожане предлагают переименовать в честь Дональда Трампа улицу Безбожную. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org.

Авторы петиции назвали Трампа «большим другом России и защитником традиционных ценностей», сообщает РИА Новости.

Горожане также отметили, что название улицы «Безбожная» оскорбляет чувства верующих.

В то же время городские власти выступили против того, чтобы называть улицы в честь известных личностей.

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