Жители Рязани просят переименовать улицу Безбожная в честь Дональда Трампа
Жители Рязани в честь победы на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа предложили назвать его именем одну из улиц города
Фото: krasfun.ru
Жители Рязани в честь победы на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа предложили назвать его именем одну из улиц города.
В частности, горожане предлагают переименовать в честь Дональда Трампа улицу Безбожную. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org.
Авторы петиции назвали Трампа «большим другом России и защитником традиционных ценностей», сообщает РИА Новости.
Горожане также отметили, что название улицы «Безбожная» оскорбляет чувства верующих.
В то же время городские власти выступили против того, чтобы называть улицы в честь известных личностей.