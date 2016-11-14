Непродуманное законодательство делает адвокатов пособниками преступников, что особенно опасно по делам о коррупции и терроризме
Еще А.Ф. Кони писал, что адвокат не должен быть слугой своего клиента, его пособником уйти от заслуженной кары правосудия. Защитник в уголовном процессе оценивался им как человек, "вооруженный знанием и глубокой честностью, умеренный в приемах, бескорыстный в материальном отношении, независимый в убеждениях".
На адвокатах лежат обязанности в судебном процессе, формирования стратегии защиты, оформления и представления суду доказательств и аргументации от имени клиента.
При выполнении этой публичной функции, будучи «неотъемлемой частью правосудия», адвокат имеет обязательства перед обществом и судом, которые могут противоречить некоторым его обязанностям перед доверителем, перед клиентом.
Обязанности адвоката перед судом включают в себя долг чистосердечия. Как правило, адвокат зная, что клиент планирует давать ложные показания, он (адвокат) встает перед очень серьезной проблемой. В частности, п. 3 ч. 4 ст. 6. ФЗ №63 «Об адвокатской деятельности…», гласит, что «адвокат не вправе: занимать по делу позицию вопреки воле доверителя»; п. 6 ч. 4 ст. 6 ФЗ №63 и ст. 49 УПК РФ запрещают адвокату отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого.
Сегодняшнее законодательство в силу запретов и ограничений делает адвоката либо «безропотным слугой обвиняемого» и пособником в формировании заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ), либо неминуемо влечет привлечение к дисциплинарной ответственности при принципиальной позиции адвоката, не желающего защищать лицо, чья позиция строится на заведомо ложных доказательствах.
К примеру, в США запрещено адвокату совершать обман или лжесвидетельствовать в суде, а также помогать фальсифицировать доказательства клиенту. Сокрытие адвокатом намерения своего клиента дать ложные показания в суде расценивается как пособничество клиенту в фальсификации доказательств. Обязанность адвоката по отношению к клиенту имеет второстепенное значение перед долгом быть честным перед правосудием.
Именно такое положение ставит адвоката в равные условия со стороной обвинения и безусловно презюмирует доверие к адвокату и представленным им доказательствам и со стороны органов следствия, и со стороны суда.
В настоящее время у адвоката, в силу положений закона, отсутствует ответственность за «ложь», как корпоративная, так и уголовно-правовая, что позволяет критически относится к доводам и доказательствам адвокатов.
Полагаю, что необходимы поправки в законодательство предоставляющие право адвокату, уведомив клиента, настаивающего на формировании ложных доказательств, ходатайствовать о выходе из процесса и отказ от принятой на себя защиты, в противном случае, при фальсификации доказательств, наступление уголовной ответственности.
«У адвоката не только нет права на ложь, не только нет права на использование искусственных, надуманных, фальсифицированных доказательств, у него нет права и на неискренность, нет права на лицедейство» - Строгович М.С.
Автор - Президент Союза адвокатов России, д.ю.н., проф. Академик РАЕН